Serie A, Sassuolo Inter dove vederla in tv e streaming

Serie A, Sassuolo Inter dove vederla: streaming e diretta tv su Sky. Torna la Serie A e si parte subito forte: il Sassuolo che continua la caccia della vetta momentanea in Serie A, affronta l’Inter, reduce dalla sconfitta contro il Real Madrid: tutto sulla gara del Mapei Stadium e tutte le informazioni per Sassuolo Inter dove vederla in tv e streaming.

Ad inizio stagione nessuno si aspettava una partenza così sprint ma ora è considerata come una vera e propria sfida da Champions League: la nona giornata di Serie A parte da Reggio Emilia dove il Sassuolo riceve in casa l‘Inter di Conte: entrambe vittoriose nell’ultimo turno di campionato e decise a combattere per grandi traguardi per tutta la durata della stagione. Nella gara d’andata dell’anno scorso al Mapei Stadium, che si giochò nel mese di Novembre, terminò con un pazzesco 4-3 per i nerazzurri, mentre nel match di ritorno, giocato a San Siro nell’annata 2019/2020 un nuovo spettacolo, con 3-3 finale all’inizio dell’estate. Sassuolo Inter dove vederla: probabili formazioni

Ma Sassuolo Inter sarà anche la sfida dei bomber: se i neroverdi possono contare su due giocatori importantissimi come Caputo e Berardi, i nerazzurri punteranno ancora una volta sul devastante Lukaku e un Lautaro Martinez nuovamente al top. In questa pagina tutto quello che c’è da sapere sul match del Mapei Stadium Sassuolo Inter: dalle curiosità sulla gara fino alle indicazioni per Sassuolo Inter dove vederla in diretta tv e streaming su Sky.

Sassuolo Inter: Canale Tv e streaming

Partita: Sassuolo Inter

Data: 28 novembre 2020

Orario: 15:00

Canale tv: Sky Sport Serie A

Streaming: Sky Go e Now Tv

Sassuolo Inter dove vederla in streaming e tv

Sassuolo Inter dove vederla in tv e streaming? Sassuolo Inter sarà trasmessa in esclusiva tv da Sky sul canale Sky Sport Serie A (ch. 201 SAT e ch.473 DTT) a partire dalle ore 14.00 con un ricco prepartita. Telecronaca affidata a Fabio Caressa e Beppe Bergomi, con i contributi da bordocampo di Andrea Paventi e Marco Barzaghi.

Sassuolo Inter, gara della nona giornata di Serie A, sarà trasmessa anche in diretta streaming. Coloro che sono abbonati a Sky, potranno seguire la gara con dispositivi come pc, notebook, smartphone e tablet attraverso il servizio Sky Go. Un’alternativa è rappresentata da Now Tv, il servizio streaming di Sky che permette la visione dei vari eventi acquistando uno dei pacchetti proposti.