Serie A, dove vedere Atalanta Verona streaming e diretta tv

Serie A, ecco dove vedere Atalanta Verona in streaming e in tv.

Al Gewiss Stadium di Bergamo va in scena il match Atalanta – Verona, gara valida per la nona giornata di Serie A.

L’Atalanta è reduce dalla bellissima vittoria di Anfield contro il Liverpool, arrivata nel mercoledì di Champions League. In Serie A invece la Dea è incappata in due pareggi consecutivi contro Inter e Spezia che hanno bloccato l’entusiasmo di inizio campionato. L’Atalanta infatti è al settimo posto a 14 punti, gli stessi di Napoli e Lazio. Ma la classifica corta può tranquillizzare i ragazzi di Gasperini: i punti di distanza dal Milan capolista sono solamente sei.

Il Verona invece ha perso 2-1 in Coppa Italia contro il Cagliari ed è stata eliminata dalla competizione. In campionato. dopo il pareggio di San Siro contro il Milan, ha perso 2-0 in casa contro il Sassuolo. Ma la classifica dell’Hellas resta sicuramente soddisfacente: in pochi avrebbero detto che i ragazzi di Juric si sarebbero trovati al nono posto con 12 punti (solo due in meno di Lazio, Atalanta e Napoli) dopo otto giornate.

I precedenti tra Atalanta ed Hellas Verona sorridono i nerazzurri: in venti partite disputate a Bergamo, il Verona ha vinto solamente due volte contro le undici dell’Atalanta (sette pareggi). L’ultima volta che l’Hellas ha espugnato Bergamo è stato sei anni fa: un 2-1 grazie ai gol di Donati e Toni (di Denis il gol dell’Atalanta) regalò i tre punti agli scaligeri.

Il fischio d’inizio è in programma alle ore 20:45 e l’arbitro della gara sarà Davide Massa. Scopri le probabili formazioni Atalanta Verona.

Dove vedere Atalanta Verona streaming e tv

La sfida del sabato sera di Serie A tra Atalanta ed Hellas Verona sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN. È possibile scaricare l’applicazione su tutti i dispositivi mobili (smartphone, notebook, tablet) oppure collegandovi direttamente dal computer al sito web e inserendo le vostre credenziali di accesso. Inoltre, è possibile seguirla anche in tv grazie alle moderne Smart TV o scaricando l’app sulle console PlayStation 4 e Xbox One. In più, è possibile seguire il match Atalanta – Verona in tv utilizzando anche altri strumenti come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e Now Tv.

