Serie A, gli infortunati della 9ª giornata e i tempi di recupero

Sabato 28 novembre 2020 prenderà via la nona giornata del campionato di Serie A. Il primo match in programma è quello del Mapei Stadium, ore 15:00, tra Sassuolo ed Inter. Turno di campionato che terminerà lunedì 30 novembre con il match del Monday Night tra Genoa e Parma. Tutti gli appassionati, i tifosi e i fantallenatori sperano di rivedere in campo tutti i migliori calciatori delle varie formazioni. Sono, però, diversi i calciatori che si sono dovuti fermare, egli ultimi giorni, perché positivi al coronavirus, per noie fisiche, mentre altri proveranno il recupero in extremis. Ecco di seguito un’elenco, squadra per squadra, di tutti i calciatori infortunati e i tempi di recupero.

Serie A, 9ª giornata: gli infortunati

ATALANTA:

Caldara – Operato al tendine rotuleo (Rientro inizio gennaio)

Gosens – Stress al legamento collaterale (Da valutare)

Depaoli – Elongazione all’adduttore (Da valutare)

Malinovskyi – Positivo al coronavirus (Da valutare)

Pasalic – Fastidio all’osso pubico (Da valutare)

BENEVENTO:

Dabo – Positivo al coronavirus (Da valutare)

Foulon – Problema muscolare (Rientro fine novembre)

Iago Falque – Problema fisico (Rientro inizio dicembre)

BOLOGNA:

Dijks – Operato al piede (Rientro metà dicembre)

Santander – Operato al ginocchio (Rientro fine febbraio)

Skov Olsen – Operato per frattura di una vertebra (Rientro inizio dicembre)

CAGLIARI:

Ceppitelli – Problema muscolare (Da valutare)

Godin – Positivo al coronavirus (Da valutare)

Luvumbo – Problema muscolare (Rientro fine novembre)

Lykogiannis – Problema al polpaccio (Rientro metà dicembre)

Nandez – Positivo al coronavirus (Da valutare)

Simeone – Positivo al coronavirus (Da valutare)

CROTONE:

Cigarini – Distrazione al soleo (Rientro fine dicembre)

Rispoli – Distrazione al ginocchio (Rientro metà dicembre)

FIORENTINA:

//

GENOA:

Biraschi – Lussazione alla spalla (Rientro inizio dicembre)

Cassata – Lesione al retto femorale (Rientro inizio dicembre)

Criscito – Fastidio al ginocchio (Rientro inizio dicembre)

Melegoni – Problema muscolare (Da valutare)

Perin – Lesione al bicipite femorale (Rientro metà dicembre)

Zappacosta – Lesione al retto femorale (Rientro fine novembre)

INTER:

Nainggolan – Affaticamento al soleo (Da valutare)

Kolarov – Positivo al coronavirus (Da valutare)

Padelli – Positivo al coronavirus (Da valutare)

Vecino – Operato al ginocchio (Rientro inizio gennaio)

JUVENTUS:

Buffon – Affaticamento al polpaccio (Da valutare)

Chiellini – Lesione muscolare (Rientro inizio dicembre)

Demiral – Elongazione all’ileopsoas (Rientro inizio dicembre)

LAZIO:

Luiz Felipe – Problema alla caviglia (Da valutare)

Muriqi – Lesione muscolare (Rientro metà dicembre)

Proto – Operato al braccio (Rientro metà dicembre)

Vavro – Pubalgia (Rientro indefinito)

MILAN:

Ibrahimovic – Lesione al bicipite femorale (Rientro metà dicembre)

Leao – Lesione al bicipite femorale (Rientro metà dicembre)

NAPOLI:

Hysaj – Positivo al coronavirus (Da valutare)

Osimhen – Lussazione alla spalla (Rientro fine novembre)

Rrahmani – Positivo al coronavirus (Da valutare)

PARMA:

Hernani – Infrazione costale (Da valutare)

Mihaila – Operato per sports ernia (Rientro fine novembre)

Giu. Pezzella – Lesione al bicipite femorale (Rientro metà dicembre)

Valenti – Lesione all’adduttore (Rientro metà dicembre)

ROMA:

Boer – Positivo al coronavirus (Da valutare)

Kumbulla – Positivo al coronavirus (Da valutare)

Pastore – Operato all’anca (Rientro fine novembre)

Zaniolo – Operato per rottura del legamento crociato (Rientro marzo 2021)

SAMPDORIA:

Keita – Lesione al bicipite femorale (Rientro fine dicembre)

SASSUOLO:

Caputo – Problema all’adduttore (Rientro fine novembre)

Defrel – Problema fisico (Rientro fine novembre)

Pegolo – Problema alla mano (Da valutare)

Romagna – Lesione al tendine rotuleo (Rientro metà dicembre)

SPEZIA:

Capradossi – Rottura crociato (Rientro gennaio 2021)

Dell’Orco – Trauma al quadricipite (Da valutare)

Galabinov – Lesione al quadricipite (Rientro metà dicembre)

Pobega – Affaticamento muscolare (Da valutare)

Ramos – Lesione al quadricipite (Rientro fine novembre)

Sena – Lesione al polpaccio (Rientro inizio dicembre)

Verde – Lesione all’adduttore (Rientro inizio dicembre)

Zoet – Lesione all’adduttore (Rientro gennaio 2021)

TORINO:

Baselli – Operato per rottura del legamento crociato (Rientro metà dicembre)

Verdi – Distrazione all’adduttore (Rientro inizio dicembre)

UDINESE:

Lasagna – Problema al ginocchio (Da valutare)

Prodl – Problema muscolare (Da valutare)

VERONA:

Benassi – Lesione al gemello (Rientro inizio dicembre)

Favilli – Lesione al semitendinoso (Rientro fine novembre)

Gunter – Lesione al bicipite femorale (Rientro fine novembre)

Kalinic – Lesione al bicipite femorale (Rientro metà dicembre)

Lazovic – Positivo al coronavirus (Da valutare)

Lovato – Lesione all’adduttore (Rientro fine novembre)

Ruegg – Lesione al bicipite femorale (Rientro inizio dicembre)

Vieira – Lesione al bicipite femorale (Rientro metà dicembre)