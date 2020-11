DOVE VEDERE TORINO SAMPDORIA IN TV E IN STREAMING – La 9° giornata del campionato di Serie A si disputerà fino a lunedì 30 novembre, visti gli impegni di Coppa Italia che hanno impegnato diverse squadre fino a giovedì. Tra i match che avranno luogo proprio lunedì, c’è lo scontro tra Torino e Sampdoria, due squadre attualmente in difficoltà ma comunque separate da cinque punti in classifica. I blucerchiati non vincono in campionato dal 24 ottobre, quando schiantarono l’Atalanta a Bergamo, mentre il Torino ha vinto un solo match in campionato (contro il Genoa) ma hanno vissuto uno dei peggiori avvii di stagione della propria storia. Per questo, la sfida di lunedì sarà occasione di riscatto per entrambe le compagini: vincere sarà fondamentale.

Dove vedere Torino Sampdoria, quando si gioca

Il match avrà luogo lunedì 30 novembre alle ore 18,30. L’incontro Torino-Sampdoria si disputerà in casa dei granata, allo Stadio Grande Torino nel capoluogo piemontese.

Dove vedere Torino Sampdoria, i precedenti

I precedenti tra le due squadre, quella granata e quella blucerchiata, sono 52: solo 9 vittorie doriane, 15 pareggi e ben 29 vittorie del Toro. L’ultimo incrocio, però, l’ha vinto proprio il Doria, con un secco 3-1 in rimonta al Grande Torino poco prima del lockdown: doppietta di Ramirez e rigore di Quagliarella a ribaltare l’iniziale vantaggio di Verdi. La precedente affermazione della Sampdoria, però, risaliva addirittura al 2014: campo ostico, quello di Torino.

Dove vedere Torino Sampdoria, probabili formazioni

Il Torino (3-5-2) si schiera così: Sirigu; Bremer, Nkoulou, Lyanco; Singo, Meité, Rincon, Linetty, Ansaldi; Zaza, Belotti.

La Sampdoria (4-4-2) si schiera così: Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Ramirez, Quagliarella.

Serie A 9° giornata, ecco dove vedere Torino Sampdoria in streaming e in tv

Torino-Sampdoria sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky, per la precisione sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A, canale 202. Torino-Sampdoria potrà essere seguita, ovviamente, anche in streaming, attraverso Sky Go: il match sarà disponibile su pc e notebook collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, ed anche sui dispositivi mobili come i tablet gli smartphone scaricando l’app ufficiale del servizio del servizio di Sky.