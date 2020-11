Torino, due positivi di rientro dalle nazionali

ll Torino Football Club comunica che due calciatori, di ritorno dagli impegni con le loro Nazionali, sono risultati positivi al tampone molecolare eseguito prima del rientro nel gruppo squadra al Filadelfia. I due giocatori sono stati isolati e seguiranno le procedure previste dal protocollo sanitario. Dunque, ulteriore tegola per i granata in vista delle difficile trasferta di domenica a Milano contro l’Inter di Conte. Torino che dovrebbe scendere in campo con il solito 4-3-1-2. Davanti a Sirigu confermati Lyanco e Bremer(piace al Liverpool) in difesa, con Meite, Linetty e Rincon in mediana e Lukic a supporto di Belotti e Verdi. Formazione quindi confermata eccetto le ultime due defezioni dell’ultim’ora. Il tecnico Giampaolo è ancora alle prese con il Covid, ma anche Cairo guarda con preoccupazione una classifica non certo rosea. Servono ancora i gol di Belotti a questa squadra, chiamato ancora una volta a trascinarsi la squadra sulle spalle. Ultima chiamata anche quella per Simone Verdi. Il trequartista ex Napoli e Empoli era partito benissimo salvo poi infortuni che lo hanno frenato parecchio. Partita difficile quella contro l’Inter visto che la squadra di Giampaolo dovrà giocare contro gente del calibro di Hakimi, Vidal, Barella, Eriksen, Lukaku e Lautaro Martinez con Naingollan, Perisic Sensi e Sanchez pronta a subentrare.