Caressa: “Ecco come finiranno Juventus-Torino e Inter-Bologna”

Caressa, ecco le previsioni sulle due grande gare della 10.a giornata di Serie A. Questo weekend si giocherà la 10.a giornata di Serie A che si aprirà con i tre anticipi del sabato: Spezia-Lazio alle 15; il derby di Torino alle 18 e Inter-Bologna alle 20.45. Domenica all’ora di pranzo ci sarà Verona-Cagliari; alle 15 si giocheranno 3 gare: Parma-Benevento; Roma-Sassuolo e Udinese-Atalanta. Alle ore 18 si giocherà Crotone-Napoli e alle 20.45 Sampdoria-Milan. Lunedì la 10.a giornata di Serie A si completerà alle 20.45 con Fiorentina-Genoa. Decimo appuntamento con Deejay Football Club in onda su Radio Deejay in compagnia di Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni che hanno fornito le loro previsioni su questi due match.

Serie A, le previsioni di Caressa sugli anticipi del turno di campionato

Ecco le previsioni di Fabio Caressa: “Juventus Torino X, Inter Bologna 1”. Fabio Caressa vede un pareggio tra bianconeri e granata nel derby della ‘Mole’, mentre per quanto riguarda l’anticipo delle 20.45 a San Siro tra Inter e Bologna, il telecronista Sky vede la vittoria dei nerazzurri.

Zazzaroni non e’ completamente d’accordo con Caressa: “Juventus Torino 1, Inter Bologna 12 perché ci voglio provare”. Zazzaroni a differenza del collega vede un’ulteriore vittoria dei bianconeri nel derby di Torino, mentre per Inter-Bologna non si sbilancia come Caressa sulla vittoria dei nerazzurri e in questo match non vede un pareggio, considerando anche la sua fede calcistica, tifoso dei rossoblu.