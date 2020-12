Dopo la vittoria ottenuta ad Amsterdam contro l’Ajax (1-0) e la conquista dell’accesso agli ottavi di finale di Champions League, l’Atalanta allenata da Gasperini si prepara ad affrontare la Fiorentina di Prandelli nell’undicesimo turno di campionato. Atalanta-Fiorentina si prospetta un match molto interessante tra due compagini che non stanno vivendo un buon momento in Serie A. In questo articolo vi sono tutte le informazioni su dove vedere Atalanta-Fiorentina, streaming e diretta tv SKY o DAZN?

Atalanta-Fiorentina: orario, luogo e designazione arbitrale

Atalanta-Fiorentina, match valido per l’undicesima giornata della massima competizione calcistica italiana, si giocherà allo Gewiss Stadium di Bergamo, con il fischio d’inizio fissato per le ore 15.00 di Domenica 13 Dicembre 2020. L’arbitro designato per Atalanta-Fiorentina è Maurizio Mariani che ha anche arbitrato l’ultimo precedente tra le due squadre, datato 8 Febbraio 2020, nel quale la ‘dea’ s’impose per 1-2 grazie alle reti di Zapata e Malinovksyi.

Dove vedere Atalanta-Fiorentina, streaming e diretta tv SKY o DAZN?

Il match Atalanta-Fiorentina, valevole per l’undicesimo turno di campionato, verrà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky, in particolare su Sky Sport e Sky Sport Arena (canale numero 204 del satellite). Tutti gli abbonati a Sky potranno seguire Atalanta-Fiorentina in streaming gratis sull’applicazione Sky Go, disponibile su tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc. Un altro modo per seguire la partita è quello di acquistare uno dei ticket disponibili su Now Tv. Per Atalanta-Fiorentina non è previsto né lo streaming gratis né la diretta tv in chiaro.