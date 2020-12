Dove vedere Bologna Roma, streaming Serie A e diretta TV Sky o Dazn?

Dove vedere Bologna Roma, presentazione del match. Domani pomeriggio alle ore 15 allo stadio ‘Dall’Ara’ il Bologna di Sinisa Mihajlovic ospiterà la Roma di Paulo Fonseca, il match é valido per l’11.a giornata del campionato di Serie A.

I felsinei occupano la 10.a posizione in classifica con 12 punti (4 vittorie e 6 sconfitte) e sono reduci dalla sconfitta di ‘San Siro’ contro l’Inter per 3-1. I giallorossi, invece, occupano la 6.a posizione con 18 punti (5 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte) e sono reduci dal pareggio interno per 0-0 dell’Olimpico nel match giocato contro il Sassuolo.

Bologna-Roma sarà diretta dal signor Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo, coaudiuvato dai signori Paganessi ed Imperiale, mentre il quarto uomo sarà il signor Di Martino. Var ed Avar saranno rispettivamente Chiffi e Tolfo. Prima di scoprire le coordinate per la diretta tv di domani sera, ecco un focus sulle probabili formazioni di Bologna-Roma.

Dove vedere Bologna Roma in tv e streaming. Il match Bologna Roma, valevole per l’ 11.a giornata di Serie A, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky. La gara sarà visibile su Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Mentre per chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.

Dove vedere Bologna Roma, i precedenti. Nel campionato di Serie A le due squadre si sono affrontate 144 volte con 50 vittorie degli emiliani, 51 vittorie giallorosse e 43 pareggi.