Probabili formazioni Bologna Roma: ecco le scelte di Mihajlovic e Fonseca

Probabili formazioni Bologna Roma, al Dall’Ara rossoblu e giallorossi a caccia della vittoria. Domenica pomeriggio alle ore 15 per l’ 11.a giornata del campionato di Serie A. si affronteranno il Bologna di Sinisa Mihajlovic e la Roma di Paulo Fonseca, match delicato per entrambe che vogliono tornare a riassaporare il gusto della vittoria.

I felsinei vogliono ripartire dopo la sconfitta subita sabato scorso a ‘San Siro’ contro l’Inter, gara vinta per 3-1 dai nerazzurri, ma non sarà facile affrontare un avversario come la Roma. Il Bologna ha raccolto 12 punti in 10 giornate (4 vittorie e 6 pareggi). La Roma dopo il match di Europa League contro il Cska Sofia vuole tornare alla vittoria in campionato dove i 3 punti mancano da due giornate. Infatti i giallorossi negli ultimi due turni di Serie A hanno perso con il Napoli 4-0 e nell’ultimo turno non sono andati oltre lo 0-0 nel match dell’ Olimpico contro il Sassuolo.

Probabili formazioni Bologna Roma: entrambi gli allenatori senza i due portieri titolari

QUI BOLOGNA- Mihajlovic si affiderà al 4-2-3-1 con Da Costa in porta; la linea difensiva sarà formata da De Silvestri, Tomiyasu, Danilo ed Hickey; in mediana spazio a Svamberg e Schouten; alle spalle dell’unica punta Palacio ci sarà il trio formato da Barrow, Soriano e Sansone. Nei felsinei out per infortunio Skorupski, Santander, Dijks ed Orsolini.

QUI ROMA- Fonseca risponderà con il 3-4-1-2 con Pau Lopez tra i pali; Ibanez, Smalling e Kumbulla saranno i tre difensori; sugli esterni ci saranno Karsdorp e Spinazzola con Cristante e Veretout in mezzo al campo; alle spalle dell’unica punta Dzeko, agiranno Lorenzo Pellegrini e Mkhitaryan. Nei giallorossi non ci sarà lo squalificato Pedro, oltre agli infortunati Mancini, Santon, Pastore e Zaniolo, mentre Mirante resta in dubbio per la panchina.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA ROMA



Bologna (4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Hickey; Svamberg, Schouten; Barrow, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic