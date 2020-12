Dove vedere Fiorentina Genoa, streaming e diretta TV Serie A

Dove vedere Fiorentina Genoa, presentazione del match. Questa sera alle ore 20.45 allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze la Fiorentina di Cesare Prandelli ospiterà il Genoa di Rolando Maran, il match é valido per la 10.a giornata del campionato di Serie A.

I viola occupano la 17.a posizione in classifica con 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte) e sono reduci dalla sconfitta contro il Milan per 2-0 a ‘San Siro. I rossoblu, invece, sono penultimi in classifica con 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 6 sconfitte) e sono reduci dalla sconfitta interna dello stadio ‘Luigi Ferraris’ contro il Parma, match terminato 1-2 in favore dei ducali.

Fiorentina-Genoa sarà diretta dal signor Daniele Doveri della sezione di Roma 1, coaudiuvato dai signori Peretti e Vecchi, mentre il quarto uomo sarà Rapuano. Var ed Avar saranno rispettivamente Banti e Cecconi. Prima di scoprire le coordinate per la diretta tv di domani sera, ecco un focus sulle probabili formazioni di Fiorentina-Genoa.

Dove vedere Fiorentina Genoa in tv e streaming. Il match Fiorentina Genoa, valevole per la 10.a giornata di Serie A, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky. La gara sarà visibile su Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport Collection (numero 205 del satellite). Mentre per chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.

Dove vedere Fiorentina Genoa, i precedenti. Analizzando le ultime 10 gare tra queste 2 squadre, possiamo vedere che il bilancio è dalla parte dei viola con 4 vittorie e 6 pareggi. Gli ultimi quattro confronti si sono conclusi con un pareggio ed in particolare gli ultimi 3 sono terminati per 0-0.