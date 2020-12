Probabili formazioni Fiorentina Genoa: ecco le scelte di Prandelli e Maran

Probabili formazioni Fiorentina Genoa, viola senza Prandelli in panchina. Nel ‘monday night’ della 10.a giornata del campionato di Serie A si affronteranno la Fiorentina del tecnico Cesare Prandelli e il Genoa di Rolando Maran.

I viola dopo l’esonero di Iachini e l’arrivo di Prandelli in panchina non hanno cambiato marcia, infatti in campionato in 2 partite con Prandelli in panchina sono arrivate due sconfitte: contro il Benevento per 0-1 al ‘Franchi’ e contro il Milan per 2-0 a ‘San Siro’. Viola che hanno 2 punti di vantaggio sulla zona retrocessione con il terz’ultimo posto attualmente occupato dal Torino con 6 punti.

Non va molto meglio in casa rossoblu, il ‘grifone’ é penultimo con 5 punti ma é reduce da 4 sconfitte consecutive con l’ultima che é arrivata nel turno precedente a ‘Marassi’ per mano del Parma per 1-2,

dunque partita delicata per Maran con la sua panchina sempre più in bilico.

Probabili formazioni Fiorentina Genoa: Prandelli si affida a Ribery, Maran a Scamacca