Serie A, dove vedere Roma Sassuolo TV e streaming. La Roma di Fonseca sfida il Sassuolo di De Zerbi nella 10ª giornata di Serie A. Tutto sulla gara: dalle curiosità del pre-gara a dove seguire Roma Sassuolo tv e streaming gratis.

Match di alta classifica quello che sarà di scena domenica pomeriggio all’Olimpico: Sassuolo atteso dalla sfida contro la Roma valida per la decima giornata di campionato. Un test importante per entrambe le formazioni quello in programma domenica 6 dicembre, con fischio di inizio alle ore 15. Una sfida importante anche per il Sassuolo, per saggiare le sue potenzialità, dato che i neroverdi si trovano attualmente al secondo posto della classifica con 18 punti, record assoluto, alle spalle del Milan e con gli stessi punti dell’Inter. Entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta nel turno precedente di Serie A: i giallorossi al San Paolo hanno subito un poker da parte del Napoli, vittorioso grazie alle reti di Insigne, Fabian Ruiz, Mertens e Politano, mentre i neroverdi hanno perso in casa contro l’Inter 3 a 0: a segno nel primo tempo Sanchez, nella ripresa autorete di Chiriches e gol di Gagliardini. Probabili formazioni 10a giornata Serie A

Quella contro il Sassuolo sarà l’ennesimo test per capire se la Roma possa tornare a lottare per un traguardo importante in vista dell’attuale stagione, dopo le ottime cose fatte dall’allenatore Paulo Fonseca, prima bistrattato e ora elogiato. Andiamo dunque a vedere come seguire il match Roma Sassuolo TV e streaming su Sky Sport.

Roma Sassuolo: info canale Tv e Streaming

Partita: Roma Sassuolo

Data: 06 dicembre 2020

Orario: 15.00

Canale tv: Sky Sport Serie A

Streaming: Sky Go e Now Tv

Dove vedere Roma Sassuolo tv e streaming

Roma Sassuolo tv sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Federico Zancan, che sarà coadiuvato dal commento tecnico di Fernando Orsi. Al termine della partita tifosi e appassionati potranno vedere gli highlights e le interviste ai due tecnici e ai giocatori nel corso del programma ‘Sky Calcio Show’, condotto in studio da Alessandro Bonan.

Per gli abbonati Sky ci sarà anche la possibilità di seguire Roma Sassuolo in diretta streaming sul proprio personal computer o su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. Per vedere la gara sul pc sarà sufficiente collegarsi alla pagina ufficiale della piattaforma Sky Go, mentre nel secondo caso bisognerà scaricare l’apposita applicazione per sistemi iOS e Android.