Milan, Ibrahimovic: ancora incerto il suo ritorno in campo

Archiviati qualificazione e primato in classifica in Europa League, il Milan torna in campionato per l’undicesima gara di campionato contro il Parma. I rossoneri hanno perso Ibrahimovic il 22 novembre contro il Napoli, quando si è infortunato, non gravemente, alla coscia.

Nonostante l’assenza del suo top player, il Milan ha fatto sempre bene, sia in campionato che in Europa. Lo svedese ce la sta mettendo tutta per tornare quanto prima in campo, ma molto probabilmente non sarà disponibile neanche per la gara Milan-Parma.

Per l’attaccante rossonero anche l’ultimo allenamento a Milanello è stato fatto in disparte, separato dal resto del gruppo per un allenamento personalizzato. Anche se le sue condizioni sono in netto miglioramento, Stefano Pioli preferisce non rischiare, di concedergli un’altra giornata di riposo e di rivalutare Zlatan per la gara infrasettimanale, mercoledì 16 dicembre contro il Genoa.

Meglio non rischiare domenica e recuperare al meglio l’attaccante in vista delle numerose e complicate gare che attendono i rossoneri prima della sosta natalizia. Il Milan, oltre al Parma, nelle prossime gare di campionato affronterà: Genoa, Sassuolo e Lazio.

Sembra recuperato Bennacer, il centrocampista algerino è tornato ad allenarsi in gruppo ed è a disposizione di Stefano Pioli contro il Parma. Potrebbe essere tra i convocati e in panchina per la gara di domenica.