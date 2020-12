Papu Gomez su Instagram: “Quando me ne andrò si saprà la verità”

La situazione Papu-Gasperini ha preso una svolta. Non solo dalle parole riportate ieri sera da parte del mister di Grugliasco, ma anche da quello che ha voluto dire lo stesso Gomez nella giornata di stamattina.

Attraverso il suo profilo Instagram, il capitano dell’Atalanta Alejandro Papu Gomez ha pubblicato una storia tanto chiara quanto significativa. L’argentino recita: “Cari tifosi atalantini vi scrivo qua perché non ho nessun modo di difendermi e di parlare con voi. Solo volevo dirvi che quando me ne andrò, si saprà la verità. Voi mi conoscete e sapete la persona che sono. Vi voglio bene, il vostro capitano”.

Una frase chiara, coerente per certi versi con le dichiarazioni che ha fatto Gian Piero Gasperini dopo la vittoria contro la Fiorentina per 3-0 (dove hanno giocato in attacco, a sostegno di Zapata, sia il rientrante Ruslan Malinovskyi che Matteo Pessina): serve modificare in termini tecnici, e il ruolo da “tuttocampista” del Papu è diventato assai prevedibile. Quello che sarà il futuro di Gomez si scoprirà a gennaio. L’offerta dall’Arabia non è ancora tramontata, e ci potrebbe essere anche l’interesse di qualche squadra di Serie A. Staremo a vedere come si evolverà la situazione nelle prossime settimane (e oggi con l’occhio ai sorteggi).