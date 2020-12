Probabili formazioni Atalanta Fiorentina: ecco le scelte di Gasperini e Prandelli

Probabili formazioni Atalanta Fiorentina, i bergamaschi a caccia della vittoria in campionato che manda da tempo. Domenica pomeriggio alle ore 15 al ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo l’Atalanta di Gian Piero Gasperini ospiterà la Fiorentina di Cesare Prandelli, il match é valido per l’ 11.a giornata del campionato di Serie A.

L’Atalanta arriva a questo match con il morale alle stelle dopo la qualificazione per il secondo anno consecutivo agli ottavi di Champions, ma in campionato la squadra di Gasperini non vince da tre giornate escludendo la gara dello scorso turno contro l’Udinese, rinviata a data da destinarsi a causa del forte nubifragio che si é abbattuto domenica scorsa alla ‘Dacia Arena’. La ‘Dea’ in 9 giornate ha raccolto 14 punti (4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte). I viola invece non riescono a vincere, con l’arrivo di Prandelli in panchina sono arrivate 2 sconfitte consecutive contro Benevento e Milan e nell’ultimo turno contro il Genoa é arrivato un pareggio per 1-1 grazie alla rete di Milenkovic allo scadere del recupero. Viola che in 10 gare hanno raccolto 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte).

Probabili formazioni Atalanta Fiorentina: le ultime sul match del ‘Gewiss Stadium’

QUI ATALANTA- Gasperini si affiderà al 3-4-1-2 con Gollini in porta; trio difensivo formato da Toloi, Romero e Djimsiti; i due esterni saranno Hateboer e Gosens con De Roon e Pessina in mediana; Gomez sarà il trequartista alle spalle dei due attaccanti che saranno Muriel e Zapata. Gasperini per questo match dovrà fare a meno degli infortunati Caldara e Pasalic e di Miranchuk, contagiato dal Covid.

QUI FIORENTINA- Prandelli si affiderà al 4-3-3 con Dragowski in porta; Caceres e Biraghi saranno i due terzini con Milenkovic e Pezzella al centro della difesa; in mezzo al campo spazio per Amrabat, Pulgar e Bonaventura; il tridente offensivo sarà composto da Callejon, Vlahovic e Ribery. Prandelli avrà tutti a disposizione per il match di Bergamo.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA FIORENTINA



Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Pessina, Gosens; Gomez; Muriel, Zapata. All. Gasperini.

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Amrabat, Pulgar, Bonaventura; Callejon, Vlahovic, Ribery. All. Prandelli.