Risultati Serie A 9° Giornata: Milan ancora vittorioso, il big match Napoli-Roma va ai partenopei

Risultati Serie A – Le ultime due partite del lunedì hanno concluso la nona giornata di Serie A 2020/2021. Alle 18:30, a Torino, la Sampdoria raggiunge e rimonta il gol di Belotti con le reti di Candreva e Quagliarella. Granata che poi recuperano nuovamente grazie a un gol di Meité e chiudono la partita sul definitivo 2-2. Nel Monday Night, invece, una doppietta di Gervinho stende il Genoa. A nulla serve il primo gol italiano dell’attaccante uzbeko Eldor Shomurodov, il Genoa perde 2-1 in casa contro il Parma che esce dalla zona retrocessione.

Il weekend di Serie A aveva offerto diverse sorprese. Sabato l’Inter ha steso il Sassuolo con un bel 3-0 e ha raggiunto proprio i neroverdi al secondo posto in classifica a quota 18 punti. Il pareggio della Juventus in casa del Benevento e la sconfitta casalinga dell’Atalanta contro l’Hellas Verona sono stati senza dubbio i due risultati più inaspettati.

Anche la domenica si è aperta con un risultato sicuramente sorprendente: l’Udinese, privo dei suoi uomini migliori come Okaka e Lasagna, ha vinto 3-1 contro la Lazio all’Olimpico.

Il Milan si è confermato vera forza del campionato, battendo 2-0 la Fiorentina anche senza Ibrahimovic. Il Bologna invece vince 1-0 con gol di Soriano contro il Crotone e dopo 41 partite mantiene la sua porta inviolata.

La sfida della domenica alle 18 ha visto uno spettacolare 2-2 tra Cagliari e Spezia: liguri in vantaggio nel primo tempo, si fanno rimontare e spurerare da Joao Pedro e Pavoletti. Nei minuti di recupero Klavan stende Piccoli in area e Nzola spiazza Cragno dagli 11 metri.

Il big match della giornata ha concluso la domenica di Serie A: Napoli fenomenale che annichilisce la Roma con un 4-0 firmato Insigne, Fabian Ruiz, Mertens e Politano.

Risultati Serie A 9° giornata

Sabato 28 novembre

Sassuolo – Inter 0-3 (4′ Sanchez, 14′ aut. Chiriches, 60′ Gagliardini)

Benevento – Juventus 1-1 (21′ Morata, 48′ pt Letizia)

Atalanta – Verona 0-2 (62′ rig. Miguel Veloso, 83′ Zaccagni)

Domenica 29 novembre

Lazio – Udinese 1-3 (18′ Arslan, 48′ pt Pussetto, 71′ Forestieri, 74′ rig. Immobile)

Bologna – Crotone 1-0 (47′ Soriano)

Milan – Fiorentina 2-0 (17′ Romagnoli, 28′ rig. Kessié)

Cagliari – Spezia 2-2 (36′ Gyasi, 52′ Joao Pedro, 58′ Pavoletti, 94′ Nzola)

Napoli – Roma 4-0 (31′ Insigne, 64′ Fabian Ruiz, 81′ Mertens, 86′ Politano)

Lunedì 30 novembre

Torino – Sampdoria (25′ Belotti, 54′ Candreva, 63′ Quagliarella, 77′ Meité)

Genoa – Pama 1-2 (10′ Gervinho, 47′ Gervinho, 50′ Shomurodov)