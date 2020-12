Tacchinardi su Lukaku: “Stecca spesso nelle partite importanti”

Dopo l’eliminazione prematura dalla Champions League causata dal pareggio a reti bianche contro lo Shakhtar Donetsk (0-0) e da un girone giocato al di sotto delle aspettative, l’Inter è finita nel mirino delle critiche di giornalisti e molti addetti ai lavori. In particolare, oltre alle numerose critiche indirizzate al tecnico Antonio Conte, molti giornalisti hanno sottolineato che Lukaku tende a steccare molto spesso le partite decisive della stagione.

Tacchinardi su Lukaku: “Nelle partite importanti stecca spesso”

L’ex calciatore e attuale opinionista Alessio Tacchinardi, a TMW Radio, ha analizzato la situazione in casa nerazzurra: “L’Inter? L’avevo vista in ripresa ma l’altra sera la traversa di Lautaro poteva cambiare la partita. Il percorso Champions non è stato comunque all’altezza. Non capisco come un allenatore che i primi anni giocava un calcio offensivo e bello arrivi al 70° senza andare l’arrembaggio. Così non avrebbe avuto nessun rimpianto. Antonio è sempre stato arrembante e invece all’Inter non si è visto. Il piano B lo doveva avere. Questo è stato un fallimento per l’Inter“.

Tacchinardi ha inoltre affermato che la principale responsabilità è dell’allenatore ma che anche calciatori come Vidal e Lukaku hanno il dovere di dare di più nelle partite importanti: “La responsabilità in primis deve essere dell’allenatore, negli ultimi 20 minuti doveva rischiare di più. Ma è anche vero che anche i giocatori devono dare di più. Da Vidal a Lukaku, che nelle partite importanti stecca spesso. Anche i giocatori c’hanno messo del loro“.