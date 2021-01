Probabili formazioni Milan Juventus: ecco le scelte di Pioli e Pirlo

Probabili formazioni Milan Juventus, a ‘San Siro’ big match tra rossoneri e bianconeri. Nella serata dell’Epifania big match nella 16.a giornata del campionato di Serie A, a ‘San Siro’ andrà in scena il big match tra il Milan di Stefano Pioli e la Juventus di Andrea Pirlo. I rossoneri sono in testa alla classifica con 37 punti e in 15 giornate hanno ottenuto 11 vittorie e 4 pareggi, nell’ultimo turno la squadra di Pioli si é imposta al ‘Vigorito’ contro il Benevento dell’ex Filippo Inzaghi, match vinto per 0-2 dai rossoneri. I bianconeri, invece, hanno 27 punti in classifica ma hanno da recuperare il match contro il Napoli e in 14 turni hanno raccolto 7 vittorie, 6 pareggi ed 1 sconfitta. Bianconeri reduci dal netto successo dell’ Allianz Stadium per 4-1 contro l’Udinese. Dopo aver indicato dove vedere Milan Juventus in diretta tv, ecco le ultime sulle probabili formazioni del match.

Probabili formazioni Milan Juventus: nei rossoneri ancora out Ibra, nei bianconeri assenti Alex Sandro e Cuadrado

QUI MILAN- Pioli si affiderà al 4-2-3-1 con Donnarumma tra i pali; i due terzini saranno Calabria e Theo Hernandez con Kjaer e Romagnoli al centro della difesa; in mediana spazio per Krunic e Kessié con Castillejo, Calhanoglu e Rebic alle spalle dell’unica punta Leao. Nei rossoneri out lo squalificato Tonali e gli infortunati Saelemaekers, Ibrahimovic, Gabbia e Bennacer.

QUI JUVENTUS- Pirlo si affiderà al 4-4-2 con Szczesny in porta; la linea difensiva sarà composta da Danilo, Bonucci, De Ligt e Frabotta; sugli esterni agiranno Ramsey e Chiesa con Bentancur e Rabiot centrali; i due attaccanti saranno Dybala e Ronaldo. Nei bianconeri out Alex Sandro e Cuadrado positivi al Covid.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN JUVENTUS

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Krunic, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Leao. All. Pioli.



Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Frabotta; Ramsey, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Ronaldo. All. Pirlo.