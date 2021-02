Dove vedere Inter-Lazio: streaming e diretta tv Serie A

Domani sera alle ore 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano (a porte chiuse) si disputerà il match Inter-Lazio, valevole per la 22.a giornata del campionato di Serie A. In classifica i nerazzurri del tecnico Antonio Conte si trovano al secondo posto con 47 punti, mentre i biancocelesti di mister Simone Inzaghi al quarto insieme alla Roma con 40.

I precedenti tra le due squadre in terra milanese sono 77 con i padroni di casa in vantaggio per 42-10 e 25 pareggi; nelle ultime otto stagioni invece il parziale è di perfetta parità con tre successi per parte e due pareggi con l’Inter che ha vinto l’ultimo confronto diretto al Meazza (25 settembre 2019), grazie all’1-0 firmato da D’Ambrosio al 23′.

L’arbitro del match sarà Michele Fabbri della sezione A.I.A. di Ravenna, coadiuvato dagli assistenti Alassio e Valeriani con Aureliano quarto uomo, Irrati al VAR e Ranghetti all’AVAR.

Prima di andare a vedere come sarà possibile seguire il match in tv e streaming, vediamo quali sono le probabili formazioni della sfida.

Dove vedere Inter-Lazio in streaming e tv

Il match Inter-Lazio in programma domani alle ore 20.45 sarà visibile su Sky, il cui canale di riferimento sarà Sky Sport Serie A (canale 202 del decoder e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251) con diretta a partire dalle ore 20.40; la telecronaca dell’incontro sarà affidata a Riccardo Gentile con il commento tecnico dell’ex calciatore Daniele Adani.

Per gli abbonati di Sky, la partita tra campani e piemontesi sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; inoltre il match del Meazza sarà trasmesso anche su Now Tv, piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere le gare di Serie A attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky che possono registrarsi al servizio.