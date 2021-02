Probabili formazioni Inter-Lazio: un ballottaggio per Conte e Inzaghi

Domani sera Inter-Lazio scenderanno in campo allo stadio Giuseppe Meazza alle ore 20.45 per sfidarsi nel posticipo domenicale della 22.a giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia da parte della Juventus, vorranno riscattarsi e continuare la loro rincorsa al Milan avanti di due punti, mentre i biancocelesti cercheranno di proseguire il loro ottimo momento condito sa sei successi consecutivi.

Antonio Conte avrà tutta la rosa a disposizione e con un maglia da titolare ancora da assegnare, ovvero quella che riguarda l’interno sinistro di centrocampo dove a contendersela saranno Vidal e Gagliardini, con quest’ultimo leggermente favorito, mentre Simone Inzaghi schiererà la stessa formazione che ha sconfitto domenica scorsa il Cagliari per 1-0, dove l’unica possibile variante potrebbe essere l’inserimento di Patric (squalificato con i sardi) al posto di Musacchio. Tre gli indisponibili tutti per infortunio: Strakosha, Luiz Felipe e Caceido. Prima di andare a vedere le possibile scelte dei due allenatori, vediamo come seguire il match in tv e streaming.

Probabili formazioni Inter-Lazio: le scelte di Conte e Inzaghi

Qui Inter: Il modulo dei nerazzurri sarà il 3-5-2 con Handanovic in porta, terzetto difensivo Skriniar, De Vrij e Bastoni; a centrocampo gli esterni saranno Hakimi e Young, con il ruolo di regista affidato a Brozovic dove al suo fianco agiranno Barella e Vidal (o Gagliardini). In attacco il duo Lautaro Martinez-Lukaku.

Diffidati: Brozovic, Barella, Baston

Qui Lazio: Anche per i biancocelesti il modulo sarà il classico 3-5-2 che prevede Reina tra i pali, in difesa Musacchio (o Patric), Acerbi e Radu; a centrocampo Lucas Leiva perno centrale, con Milinkovic-Savic e Luis Alberto interni, mentre sulle fasce Lazzari e Marusic. In avanti la coppia Correa-Immobile.



Diffidati: Caicedo, Fares, Hoedt, Escalante

Probabili formazioni Inter-Lazio

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, (Vidal) Young; Lautaro, Lukaku.

LAZIO (3-5-2): Reina; Musacchio (Patric), Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.