Serie A, dove vedere Napoli-Benevento

Oggi alle 18:00 si gioca Napoli-Benevento, derby campano di questa Serie A, valido per la 24esima giornata di campionato. Le squadre scenderanno in campo allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli a porte chiuse. Per Gattuso, dopo l’uscita dalle coppe, può essere una delle ultime partite con gli azzurri, mentre per i sanniti sarà un ottimo momento per confrontarsi con una grande squadra. Prima di capire dove vedere Napoli-Benevento in streaming e diretta tv, analizziamo la forma delle due squadre.

I padroni di casa sono settimi in campionato (40 punti), a 3 punti dalla squadra laziale. Vengono dall’amara vittoria casalinga con il Granada (2-1) che tuttavia li ha eliminati dall’Europa League; il più recente match di campionato invece li aveva visti perdere 4-2 contro l’Atalanta. Gennaro Gattuso, che ritrova il vecchio compagno di squadra Filippo Inzaghi, è sulla graticola visti i risultati in Serie A e nelle coppe; il mister è nelle mani del presidentissimo De Laurentiis, che potrebbe affidare la panchina a un traghettatore (quasi da escludere) o far concludere la panchina all’ex Milan. Il Benevento è quindicesimo in classifica (25 punti) a pari punti con Bologna, Udinese, Fiorentina e Spezia. Vengono dal pareggio a reti bianche contro la Roma, e non fanno che perdere o pareggiare dal 6 gennaio. Mister Inzaghi non può pretendere che i suoi ragazzi conquistino i tre punti, ma lo stadio Maradona può essere un grande palcoscenico dove mostrare una buona prestazione e trovare conferme.

Il precedente di Napoli-Benevento in questa stagione ha visto gli azzurri vincere 2-1, con gol dei fratelli Insigne e la rete conclusiva di Petagna, oggi infortunato. L’arbitro della sfida sarà Rosario Abisso; assistenti Galetto e Pagliardini; quarto uomo Sacchi. In sala VAR opereranno Valeri e Giallatini. Non ci resta che scoprire dove vedere Napoli-Benevento in streaming e diretta tv

Dove vedere Napoli-Benevento in diretta tv

La sfida Napoli-Benevento avrà luogo nel tardo pomeriggio di oggi con calcio d’inizio fissato alle 18:00. Il match è in esclusiva su Sky e il canale di riferimento sarà Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251 del satellite). La telecronaca è stata affidata a Riccardo Gentile, mentre il commento della partita a Fernando Orsi.

Dove vedere Napoli-Benevento in streaming

Per coloro che invece dovessero scegliere Napoli-Benevento in streaming Sky offre ai suoi abbonati le dirette delle partite sull’app Sky Go, disponibile per dispositivi mobili come smartphone, tablet e PC. È possibile vedere la partita anche tramite la piattaforma Now Tv, il servizio streaming live e on demand della pay tv Sky. Sono disponibili anche singoli ticket o pacchetti di partite. in streaming