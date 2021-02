Juventus, esito per Dybala: in campo dai primi minuti col Crotone

Juve, ultimo esito per Dybala, scenderà in campo? Andrea Pirlo in un momento importante per le sorti dei bianconeri è costretto a prendere scelte ben ponderate, soprattutto a causa dei numerosi e improvvisi infortuni. Per le prossime partite non sono in lista importanti rientri e le assenze rimarranno ben visibili. I bianconeri hanno una carta importante da giocarsi, l’argentino Paulo Dybala, costretto a mancare per un lungo periodo. Lo vedremo in campo per il prossimo match contro il Crotone? Potremmo avere una certezza in più per le prossime partite contro il Verona e lo Spezia, nel vederlo in campo dai primi minuti.

Esito per Dybala: rientrerà per il prossimo match?

L’attaccante argentino della Juventus dovrebbe essere finalmente pronto per scendere in campo nel prossimo match di lunedì sera match contro il Crotone, anche solo per una frazione di tempo. A causa dell’infortunio al ginocchio, a seguito del match contro il Sassuolo, Paulo Dybala sarà disponibile per una mezz’ora, non di più. Qualche certezza in più nelle prossime partite contro il Verona e lo Spezia, nel rivederlo in campo per un tempo superiore.

L’obiettivo del tecnico bianconero

Esito per Dybala, l’obiettivo fondamentale al quale Andrea Pirlo auspica sarà permettere il pieno raggiungimento della forma fisica di Paulo, in vista della partita con il Porto. Il ritorno degli ottavi di Champions League è ciò a cui puntano anche Arthur, Cuadrado, Bonucci e Chiellini. Un’incertezza in più per il brasiliano, cui bisognerà attendere inizio marzo. Grande fiducia per il tecnico bianconero nei riguardi di Cuadrado. Il colombiano, compreso Bonucci, dovrebbero essere pronti per lo scontro contro la Lazio. Per quanto riguarda il difensore Giorgio Chiellini, il capitano potrebbe essere pronto, l’obiettivo è comunque quello di non correre rischi e schierarlo a partire dalla gara con i biancocelesti di Simone Inzaghi.