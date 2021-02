Lazio-Sampdoria 1-0: Luis Alberto porta in alto la Lazio

LAZIO – Luis Alberto porta in alto il team biancoleste e termina così: Lazio-Sampdoria 1-0. La squadra di Simone Inzaghi festeggia e dimostra di essere padrona del campo sin dal 1′ minuto, un primo tempo del tutto nella mani dei biancocelesti. Luis Alberto porta a segno una rete importantissima proprio nei minuti della prima metà, mentre nella seconda metà non riesce a concludere azioni che avrebbero allungato il vantaggio. Nella mente del tecnico Inzaghi l’obiettivo si concretizza sempre di più, la sfida di Champions League di martedì contro il Bayer Monaco.

Lazio-Sampdoria 1-0: momento finali di tensione

Lazio-Sampdoria 1-0, è proprio nella fase finale della seconda metà di tempo che i biancocelesti iniziano a soffrire, ma lo scopo è resistere. Mettono insieme le loro forze e riescono a non prendere gol e portano a casa 3 punti fondamentali. Claudio Ranieri si rivela una sfida nel fianco per Simone Inzaghi, che porta in campo un 3-5-2 abbastanza pungente. Fortunatamente con una squadra di alta categoria come la Lazio, il gioco di Claudio si abbassa notevolmente.

La magia di Luis Alberto

Luis Alberto compie la magia, la conclusione del “diez” spagnolo è perfetta ed è il gol dell’1-0. Non un episodio isolato, perché la Lazio macina occasioni, un delizioso assist dello stesso Luis Alberto si chiude con un tiro al volo alto di Ciro Immobile, che poi minaccia Audero con un diagonale tagliente. Simone Inzaghi ottiene la sua 100ª vittoria da allenatore in Serie A. Luis Alberto termina il match guadagnandosi un punteggio pari a 7,5.