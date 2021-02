Probabili formazioni Crotone Sassuolo: Berardi in campo da subito?

Probabili formazioni Crotone Sassuolo, Lopez favorito su Obiang. Nel ‘primo posticipo’ della 22.a giornata del campionato di Serie A si affronteranno il Crotone del tecnico Roberto Stroppa e il Sassuolo di Roberto De Zerbi.

Il Crotone, ultimo in classifica, cerca di risollevarsi dopo tre sconfitte consecutive: avversario del 22° turno di Serie A è il Sassuolo, in crisi di risultati (quattro sconfitte nelle ultime sei, Coppa Italia compresa). Cinque le reti nella gara d’andata giocata il 3 ottobre a Reggio Emilia: 4-1 in favore del Sassuolo, trascinato da due goal di Caputo unitamente alle marcature di Berardi e Locatelli. Di Simy, su calcio di rigore, il momentaneo 1-1. I neroverdi hanno perso tra le mura amiche del ‘Mapei Stadium’ contro lo Spezia nell’ultima giornata: inutile il vantaggio di Caputo, a cui hanno risposto Erlic e Gyasi per la rimonta ligure. Sconfitta anche per i calabresi, asfaltati dal Milan a San Siro: a segno Zlatan Ibrahimovic e Ante Rebic con una doppietta a testa. Dopo aver indicato dove vedere Crotone Sassuolo in diretta tv, ecco le ultime sulle probabili formazioni Crotone Sassuolo.

Probabili formazioni Crotone Sassuolo: Stroppa si affida a Ounas, De Zerbi a Berardi

QUI CROTONE – Stroppa potrebbe confermare Di Carmine al posto di Simy come partner di Ounas. Torna Messias, che dovrebbe agire nel ruolo di mezzala con Benali e Zanellato. Con Reca ancora out, Rispoli e Pedro Pereira agiranno sulle fasce. Djidji, Golemic (o Marrone) e Luperto nel trio difensivo a protezione di Cordaz.



QUI SASSUOLO – De Zerbi verso l’inserimento tra i titolari di Berardi, ormai recuperato. Out per infortunio invece Boga, che lascia spazio a Traoré. Maxime Lopez pronto a giocare assieme a Locatelli in mediana dopo la squalifica, ma anche Obiang scalpita per mantenere il posto. In difesa dubbi sugli esterni Muldur-Toljan e Rogerio-Kyriakopoulos, coppia centrale Chiriches-Marlon. Confermato invece Consigli in porta.

CROTONE SASSUOLO, ECCO CHI POTREBBE GIOCARE

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Rispoli, Messias, Zanellato, Benali, P. Pereira; Ounas, Di Carmine.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Marlon, Rogerio; M. Lopez, Locatelli; Berardi, Djuricic, Traoré; Caputo.