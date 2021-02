Torino, altri due positivi. Squadra in isolamento, la situazione

TORINO, ALTRI 2 POSITIVI NEL CLUB. 144° CASO TRA I GIOCATORI DA INIZIO PANDEMIA IN SERIE A, 11° PER IL TORINO – Brutte notizie in casa Torino, i tamponi eseguiti in mattina hanno riscontrato due positivi al SarSCoV-2 tra gli elementi della rosa guidata da Davide Nicola. Il Club di Via Arcivescovado ha comunicato di aver regolarmente sottoposto ad isolamento fiduciario gli atleti in questione i cui nomi, come da prassi, sono rimasti ignoti. L’identità dei soggetti positivi sarà meglio nota tra la serata di oggi e la mattinata di domani quando sarà comunicata, da parte dello staff tecnico granata, la lista dei convocati per la trasferta di Cagliari. I calciatori si aggiungono, nella lista dei torinisti affetti dal Virus, al neo-acquisto Antonio Sanabria, in isolamento da ormai 20 giorni in un hotel cittadino. Per il campionato di Serie A, da inizio pandemia, si tratta del 143° e del 144° positivo tra i propri calciatori, l’ultimo accertato era stato il romanista Niccolò Zaniolo. Per il club di Cairo, invece, sono il 10° e l’11° tesserato accertatamente infetto da SarSCoV-2 nell’ultimo anno, dopo 8 calciatori e l’ex mister Marco Giampaolo.

Torino positivi, il comunicato ufficiale del Club Granata

Questo il comunicato apparso sui principali canali telematici ufficiali del Torino:

Il Torino Football Club comunica che dai tamponi effettuati nell’ambito dei controlli previsti dal protocollo in vigore a ridosso della competizione è emersa la positività al Covid-19 di due calciatori della prima squadra. In accordo con le Autorità sanitarie entrambi i tesserati sono già stati messi in isolamento fiduciario sotto la supervisione dello staff medico granata. Il Torino FC continuerà a seguire l’iter previsto dai protocolli vigenti. Ciò consentirà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività.