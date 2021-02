Serie A: Torino-Sassuolo a rischio?

Nonostante la vittoria fondamentale che ha ristabilito gli animi del Torino, con il punteggio per 1-0 sul campo del Cagliari, la settimana in vista della gara casalinga con il Sassuolo si rivela sconcertante: oltre ai 3 positivi al Covid 19 che già erano presenti in squadra prima della partenza per Cagliari, si sono aggiunti altri giocatori e membri dello staff tecnico-sanitario, portando il numero complessivo dei positivi a 7, i quali attualmente si trovano in isolamento domiciliare in attesa di un prossimo tampone, nel giro di 48 ore, per verificarne il loro stato, se possano tornare in squadra e quando. Tutto il club granata, su ordinanza dell’Asl di Torino, che è stato costretto a sospendere gli allenamenti e a chiudere il Filadelfia, stadio e campo d’allenamento della squadra, si trova momentaneamente in quarantena fiduciaria in attesa, come coloro già positivi, di un tampone nelle prossime ore.

“E la sfida con il Sassuolo?”, si domandano i tifosi.

Tre sono gli scenari che potrebbero verificarsi:

Se dai futuri tamponi effettuati non si riscontrano altri positivi oltre ai 7 già dischiarati, la partita non si trova a rischio di rinvio, e quindi l’Asl e il club torinese non hanno la possibilità di poter chiedere un posticipo della gara, in programma alle 20:45 di venerdì 26 febbraio . La data, in questo caso, rimarrebbe invariata e la partita si svolgerà con la rosa a disposizione;

si trova a rischio di rinvio, e quindi l’Asl e il club torinese non hanno la possibilità di poter chiedere un posticipo della gara, in programma alle di . La data, in questo caso, rimarrebbe invariata e la partita si svolgerà con la rosa a disposizione; Se dovessero insorgere altri positivi tra giocatori e staff, ma con un numero complessivo di contagiati inferiore ai 10 , il rinvio della sfida non sarebbe automatico, ma è possibile, da parte dell’Asl o della stessa società granata, la richiesta di un posticipo . Al momento, l’opzione presa più in considerazione dalla società sembra essere questa;

, il rinvio della sfida non sarebbe automatico, ma è possibile, da parte dell’Asl o della stessa società granata, la di un . Al momento, l’opzione presa più in considerazione dalla società sembra essere questa; Nella situazione in cui il numero dei casi Covid totali sia superiore ai 10, la partita, come da regolamento della Lega, sarà automaticamente rinviata e verranno effettuati successivi tamponi per monitorare la situazione in casa Torino.

Nel caso in cui si verifichi il rinvio automatico della gara, e se la situazione non dovesse ristabilizzarsi entro la domenica, potrebbe essere a rischio anche la trasferta a Roma per la sfida con la Lazio, in programma nel turno infrasettimanale del martedì successivo…