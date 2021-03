La Juventus perde con il Benevento, Felipe Melo esulta sui social: “Godo”

FELIPE MELO JUVE – Ieri sera, con la vittoria del Napoli sulla Roma allo Stadio Olimpico, si è conclusa la 28° giornata del campionato di Serie A (in attesa del recupero di Inter-Sassuolo). Il campionato adesso si fermerà per due settimane per far spazio alle nazionali, impegnate nelle qualificazioni ai Mondiali del 2022, qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa e nelle amichevoli.

La partita che ha fatto più scalpore è stata senza dubbio Juventus-Benevento: la vittoria dei sanniti allo Stadium ha bloccato (quasi) definitivamente la rincorsa dei bianconeri all’Inter capolista. La crisi della Juve ora è sotto gli occhi di tutti e sembra certo l’addio allo scudetto, dopo nove anni consecutivi di successi.

Sui social network, come spesso accade dopo una sconfitta della Juventus, non sono mancati gli sfottò e anche qualche calciatore non ha nascosto la propria gioia per la “caduta” dei bianconeri.

Felipe Melo Juventus, il brasiliano esulta su Instagram

Uno dei calciatori che ha esultato sui social è il brasiliano Felipe Melo. Il centrocampista del Palmeiras (ed ex Inter e Juventus) ha spesso lanciato frecciatine e rilasciato dichiarazioni non proprio amorevoli nei confronti della Juventus, sua ex squadra. E anche ieri non si è lasciato andare.

Il noto youtuber interista, Luca Mastrangelo, ha pubblicato una foto raffigurante la maglia del Benevento sul proprio profilo Instagram e Felipe Melo ha commentato con un “Ahahahahahah Godoooooo” che non lascia spazio a fraintendimenti.

Ennesima occasione “sfruttata” per confermare il suo astio nei confronti della sua ex squadra. Un amore mia sbocciato e un rapporto che sembra non possa risanarsi.