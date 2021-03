Milan, fisioterapia per Ibrahimovic: ultime news verso il Verona

MILAN – fisioterapia per Ibrahimovic avvenuta in questi giorni prima del match tanto atteso contro il Verona di domenica 7 marzo alle 15.00. A seguito del pari contro l’Udinese, Pioli non vuole in nessun modo ricadere in un risultato simile ma ambire alla vittoria. Ci saranno sicuramente dei cambi in formazione. Dopo la vittoria con la Roma il pari ottenuto contro l’Udinese lascia ai rossoneri una certa amarezza, quasi inaspettata. Iniziano gli allenamenti al centro sportivo per il prossimo match dov’è presente anche Zlatan Ibrahimovic, che ha svolto una seduta col fisioterapista per recuperare la lesione all’adduttore, rimediata durante la partita contro i giallorossi, prima di ripartire intorno alle 15 per Sanremo.

Fisioterapia per Ibrahimovic: lo troveremo in campo?

Contro il Verona lo svedese non sarà a disposizione, al pari dei recenti infortunati rossoneri. Stefano Pioli non riuscirà a recuperare nessun giocatore nel match contro Ivan Jurić e metterà in campo le medesime possibilità, l’obiettivo è comunque cambiare la fisionomia del Milan: Calhanoglu, Mandzukic, Bennacer, Daniel Maldini e come sappiamo Ibrahimovic saranno ancora ai box. Una conferma c’è, l’unico che dovrebbe conservare il posto da titolare sarà il portoghese, che giocherà ancora come prima punta. Ci sarà spazio per Krunic, terza alternativa nel ruolo dopo Calhanoglu e Diaz. Sulla destra ritroveremo confermati Calabria e Saelaemakers, il primo squalificato e il secondo inizialmente in panchina contro l’Udinese. L’obiettivo di Stefano Pioli oggi è ritrovare certezze in campo e punti preziosi in chiave classifica.