Milan, si punta al Tanque: Maldini sull’argentino del Benevento

Il mercato del calcio non si ferma mai, anche se la finestra estiva è ancora lontana, ci siamo già dentro. Il Milan sembra non arrestare mai la ricerca dei talenti e secondo quanto riporta il giornale web spagnolo Fichajes, i rossoneri hanno già fissato il prossimo obiettivo Adolfo Gaich. Paolo Maldini non se ne fa scappare uno, l’attacco del Milan si prepara ad accogliere un altro giovane talento.

Milan, Maldini pensa a Gaich

Adolfo Gaich, soprannominato Tanque, classe 1999, è un attaccante del CSKA Mosca andato in prestito al Benevento il 30 gennaio 2021. E’ un giocatore argentino di origini tedesche che, cresciuto nel San Lorenzo è poi passato alla squadra russa nel 2020. Le sue prestazioni stanno attirando l’attenzione di numerosi club, soprattutto straniere, mentre in Italia ci ha messo subito gli occhi Paolo Maldini. Il dirigente sportivo rossonero ha intenzione di rinforzare l’attacco e l’argentino promette bene, è dotato di tanta tecnica e forza fisica. Nel Benevento ha giocato 3 gare; nella giornata in cui parte come titolare mette a segno anche il suo primo gol. Ha già esordito anche nella prima squadra della formazione Albiceleste nel 2019. Il suo valore di mercato, almeno per il momento, si aggira intorno ai 10milioni di euro. Una cifra sicuramente alla portata delle casse milaniste e della dirigenza, che si dimostra sempre alla ricerca di giovani interessanti più che di campioni affermati. Il Benevento, se vorrà riscattare il giocatore ha un’opzione di acquisto fissata ad 11 milioni di euro.