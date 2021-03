Probabili formazioni Torino Inter: un solo dubbio per Conte (e attenzione a Vecino)

Probabili formazioni Torino Inter: verso il match

In questo ventisettesimo turno del campionato di Serie A si affronteranno Torino e Inter. L’incontro andrà in scena Domenica 14 Marzo alle ore 15.00. Il Torino, alle prese con problemi di Covid nelle ultime settimane, è reduce dalla sconfitta per 4 a 2 rimediata nel corso dell’ultimo turno contro il Crotone, e si trova attualmente al terzultimo posto in classifica con 20 punti (e due gare da recuperare). L’Inter si trova in testa alla classifica con 62 punti ed è reduce dalla vittoria ottenuta per 1 a 0 contro l’Atalanta (settima vittoria consecutiva per i nerazzurri).

Il match d’andata terminò col risultato di 4 a 2 in favore dei ragazzi guidati da Antonio Conte.

Probabili formazioni Torino Inter: le scelte dei due allenatori



QUI TORINO – Sembra tornare a respirare il Torino di Nicola, con quasi tutti i calciatori risultati negativi al Covid negli ultimi tamponi effettuati (l’unico positivo rimane Nkoulou, mentre Singo e Belotti proveranno quantomeno a sedersi in panchina). Con ogni probabilità Davide Nicola si affiderà al 3-5-2, con Sirigu tra i pali. La difesa a tre sarà composta da Izzo, Lyanco e Buongiorno (quest’ultimo in leggero vantaggio su Bremer, anch’esso rientrante dal Covid). Sugli esterni agirano Vojvoda e Murru, con Ansaldi in leggero svantaggio nel ballottaggio per la corsia mancina. A dirigere il centrocampo granata ci sarà Mandragora, con ai lati Lukic e uno tra Gojak, Baselli e Linetty (solo all’ultimo Nicola scioglierà il suo dubbio). In attacco spazio a Verdi e Sanabria, con capitan Belotti pronto a dare una mano ai compagni dalla panchina.

QUI INTER – Conte perde per infortunio Kolarov e Vidal, e rischia di perdere anche Eriksen (si è allenato a parte nell’ultima sessione di allenamento ad Appiano). Possibile spazio a centrocampo per calciatori che hanno visto poche volte il campo negli ultimi mesi. Inanzittuto il modulo sarà il classico 3-5-2, con capitan Handanovic tra i pali. La difesa sarà quella già collaudata, composta da Skriniar, de Vrij e Bastoni. Sulla corsia destra spazio ad Hakimi, sulla sinistra è il turno di Perisic. Brozovic in cabina di regia, affiancato da Barella e Gagliardini (se Eriksen non dovesse farcela). Ma attenzione anche alle armi che Conte potrà utilizzare dalla panchina, con un recuperato Vecino e Sensi. L’unico dubbio per il tecnico interista resta in attacco, con in ballottaggio tra Sanchez e Lautaro per affiancare Lukaku (il favorito al momento è l’argentino).

Probabili formazioni Torino Inter: lo schieramento in campo

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Buongiorno/Bremer; Vojvoda, Lukic, Mandragora, Lukic/Baselli/Linetty, Murru; Verdi, Sanabria. All.: Nicola.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini/Eriksen, Perisic; Lautaro/Sanchez, Lukaku. All.: Conte.