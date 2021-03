Serie A, dove vedere Torino Inter: diretta tv e streaming

Dove vedere Torino Inter: verso il match

Archiviata la ventiseiesima giornata della Serie A, è arrivato il momento della ventisettesima. In questo turno di campionato il Torino di Davide Nicola ospiterà l’Inter di Antonio Conte. I granata, alle prese con problematiche dovute alla positività al Covid di molti calciatori, hanno passato delle settimane travagliate e non hanno disputato le ultime due gare (che sono state rinviate). Adesso, per quanto riguarda le positività, la situazione sembra in fase di risoluzione: Belotti e Singo sono risultati negativi agli ultimi tamponi, si sono aggregati al gruppo squadra (insieme agli altri guariti) e si siederanno in panchina. L’unico assente per i granata è Nkoulou, ancora positivo al Covid.

L’Inter di Conte sta vivendo un momento molto positivo: non solo la testa della classifica ma anche la striscia di sette vittorie consecutive, l’ultima delle quali ottenuta contro l’Atalanta per 1 a 0. Il Torino di Nicola si trova attualmente al terzultimo posto in classifica con 20 punti (ma come detto ha 2 gare da recuperare) e dovrà lottare fino al termine della stagione per cercare di salvarsi.

La gara d’andata, disputata il 22 Novembre, terminò col risultato di 4 a 2 in favore dei nerazzurri (con le reti di Zaza, Ansaldi, Sanchez, Lautaro e la doppietta di Lukaku).

(Scopri qui le probabili formazioni di Torino-Inter).

Dove vedere Torino Inter: l’orario del match

La sfida tra Torino e Inter andrà in scena Domenica 14 Marzo alle ore 15:00. Lo stadio che ospiterà l’incontro sarà l’Olimpico di Torino. A dirigere il match ci sarà l’arbitro Paolo Valeri della sezione di Roma. Ranghetti e Lo Cicero saranno gli assistenti, Di Martino il quarto uomo, mentre Fabbri sarà al VAR con l’AVAR Mondin.



Diretta tv e streaming: ecco dove vedere Torino Inter

La partita in questione verrà trasmessa da Sky. Sarà possibile assistere al match sui canali 202 (Sky Sport Serie A) e 251 del decoder di Sky. Inoltre gli abbonati a Sky potranno seguire la diretta streaming del match tramite l’app di Sky Go, accessibile da smartphone, tablet e pc. La sfida sarà visibile anche su NowTv.