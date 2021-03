Verona-Atalanta probabili formazioni: Gosens ci sarà al Bentegodi?

La salvezza matematica per il Verona, il riscatto e la voglia di rimanere in zona Champions League per quanto concerne l’Atalanta. Quando si presenta la sfida Gasperini vs Juric, i pronostici lasciano il tempo che trovano: lasciando spazio a gioco e intensità. Sarà una partita tutta da vivere, con la possibilità di vedere Verona-Atalanta in diretta tv in chiaro e in streaming, ma non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo quelle che sono le probabili formazioni del match tra i nerazzurri e i veronesi.

Verona-Atalanta probabili formazioni: le scelte di Gasperini e Juric

Probabile formazione Atalanta. Gli uomini di Gasperini scenderanno in campo con la loro formazione tipo, il tutto impostato attraverso un classico 3-4-1-2. Palomino, Romero e Djimsiti a comporre la difesa orobica, Gosens sulla fascia sinistra, Maehle a destra, il duo De Roon-Freuler a dare una mano in mediana. Chiavi dell’attacco al tridente titolare orobico: Pessina sulla trequarti del campo a sostenere il tandem colombiano Zapata-Muriel

Probabile formazione Verona. Per quanto riguarda la squadra allenata da Juric, 3-4-2-1: tridente d’attacco composto da Barak e Zaccagni a sostegno dell’unica punta Lasagna; mediana affidata a Faraoni, Miguel Veloso, Tameze e Lazovic. Sulla difesa presente il terzetto Gunter, Ceccherini, Dimarco.

Formazioni Verona-Atalanta, gli schieramenti dal 1′ minuto

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Gunter, Ceccherini, Dimarco; Faraoni, Miguel Veloso, Tameze, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna.

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Palomino, Romero, Djimsiti; Gosens, de Roon, Freuler, Maehle; Pessina; Muriel, Zapata.