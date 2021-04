Concentrazione, valutazioni e tanto lavoro in vista di Atalanta-Juventus: le ultime news da Zingonia

Continua il lavoro in quel di Zingonia. Atalanta-Juventus ormai è alle porte, e la squadra è assolutamente concentrata: uno scontro diretto come questo vale un pezzo di Champions, in attesa di quella che sarà la finale di Coppa Italia il 19 maggio. Purtroppo per i nerazzurri non ci sarà Romero in difesa, ma la Dea si farà trovare comunque pronta: Palomino con la difesa a 4 ha dimostrato molta più sicurezza, statisticamente i nerazzurri di Gian Piero Gasperini hanno collezionato 8 vittorie nelle ultime 9 giornate e il primato di miglior attacco della Serie A è ritornato momentaneamente alla corte bergamasca. Ecco l’ultimo rapporto stilato dalla società atalantina sugli allenamenti al Centro Bortolotti.

Le ultime news da Zingonia in vista di Atalanta-Juventus

Attraverso il proprio sito ufficiale, l’Atalanta ha diramato il classico comunicato per quanto concerne gli ultimi allenamenti fatti al Centro Bortolotti: “Prosegue la marcia di avvicinamento alla partita della 31ª giornata della Serie A TIM 2020-2021 che vedrà i nerazzurri affrontare la Juventus al Gewiss Stadium di Bergamo domenica 18 aprile. Mister Gasperini ha diretto una seduta d’allenamento mattutina al Centro Bortolotti di Zingonia: Hateboer ha fatto un lavoro differenziato. Domani, venerdì 15 aprile, è in programma un allenamento al pomeriggio, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse”.