Rosso per Ibrahimovic durante Parma-Milan, cosa ha detto all’arbitro Maresca

COSA HA DETTO IBRAHIMOVIC ALL’ARBITRO MARESCA, ROSSO DIRETTO PER LO SVEDESE – Durante la sfida tra Parma e Milan, sul risultato di 0-2 per i rossoneri in virtù delle reti di Ante Rebic e di Frank Kessié, al minuto 60′ Ibrahimovic è stato espulso dal campo con un rosso diretto dal direttore di gara del match Fabio Maresca. Lo stesso arbitro aveva appena fischiato una punizione a centrocampo in favore del Parma, peraltro non ai danni di Zlatan Ibrahimovic, suscitando l’ira dello svedese. Quest’ultimo si è avvicinato e, dopo aver battibeccato, si è visto estrarre il cartellino rosso dal fischietto di Napoli. Ecco cosa è successo durante lo scontro.

Cosa ha detto Ibrahimovic? Labiale non chiaro, ma Pioli si sfoga contro Maresca

“Sempre tu, Maresca, sempre tu!“. Parafrasando Antonio Conte, che urlò tali esclamazioni al termine di un Udinese-Inter finito 0-0, anche Pioli ha attaccato il direttore di gara per l’espulsione a Ibra. Non è chiaro ancora cosa abbia detto l’attaccante svedese del Milan, probabilmente ne sapremo di più una volta stilato il referto da parte del giudice di gara. Nel frattempo, però, si è sentito perfettamente quanto pronunciato dal tecnico rossonero Silvio Pioli: “Sempre i protagonisti dobbiamo fare, sempre i protagonisti Maresca!“. Non è ancora finita, dunque, la guerra tra i tecnici delle milanesi e Fabio Maresca, ancora una volta nel mirino delle critiche.