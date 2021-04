Cristiano Ronaldo out, Ravezzani: “Inammissibile non sia in trasferta”

Una Juventus sfortunata a Bergamo perde un’opportunità di fare un passo in avanti verso la lotta Champions. Un gol di Malinovsky lancia l’Atalanta che supera i bianconeri e si attesta al terzo posto. Una profonda crisi per la squadra di Andrea Pirlo che ora rischia anche la qualificazione in Champions, con il Napoli dietro che continua a fare paura. La Vecchia Signora, inoltre, per questa partita ha dovuto fare a meno del suo uomo migliore, Cristiano Ronaldo. Il portoghese non ha preso parte alla sfida di Bergamo a causa di un lieve infortunio. Pirlo a scopo precauzionale non ha voluto rischiarlo, ma ci sono ombre su quanto stia succedendo.

Ravezzani attacca Cristiano Ronaldo

I tifosi bianconeri sono divisi sulla quesitone “Cristiano Ronaldo”. Sono tante le persone che credono che il suo investimento sia fallimentare e che l’infortunio sia sintomo che qualcosa bolle in pentola. Intanto su Twitter si è espresso Fabio Ravezzani, storico giornalista e direttore di Telelombardia. Sul social cinguettante, Ravezza, ha attaccato CR7 per la mancata partenza per la trasferta a Bergamo, nonostante l’infortunio. Ecco quanto scritto su Twitter: “Nel momento più delicato della stagione, alla vigilia di una partita che sarà determinante, Cr7 s’infortuna leggermente, e questo può succedere. Ma è inammissibile che non vada in trasferta (a Bergamo!) con i compagni. Questo dimostra che è un leader, sì, ma solo di se stesso“.

Nel momento più delicato della stagione, alla vigilia di una partita che sarà determinante, Cr7 s’infortuna leggermente, e questo può succedere. Ma è inammissibile che non vada in trasferta (a Bergamo!) con i compagni. Questo dimostra che è un leader, sì, ma solo di se stesso. — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) April 18, 2021

Parole dure del Direttore di Telelombardia che in un altro tweet attacca chi ora sostiene che il suo acquisto sia stato un fallimento. Chiamato per vincere la Champions, Cristiano Ronaldo non è riuscito nell’impresa e ora tra gli addetti ai lavori e i tifosi si alimentano i dubbi. Ecco il messaggio di Ravezzani: “Peró, ragazzi, iniziate a essere un po’ troppi sul carro di chi considera Cr7 un’operazione sbagliata dalla Juve. Quanti insulti mi sono preso 3 anni fa per aver espresso dubbi lo so solo io…“.

Peró, ragazzi, iniziate a essere un po’ troppi sul carro di chi considera Cr7 un’operazione sbagliata dalla Juve. Quanti insulti mi sono preso 3 anni fa per aver espresso dubbi lo so solo io…😀 — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) April 18, 2021