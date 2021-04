Dove vedere Inter Sassuolo, streaming Serie A e diretta tv Sky o DAZN?

Dopo le polemiche relative al rinvio di Inter-Sassuolo dello scorso 20 marzo per un possibile focolaio in casa nerazzurra, finalmente il match si giocherà. Infatti mercoledì 7 aprile alle ore 18.45 l’Inter di Antonio Conte ospiterà il Sassuolo di Roberto De Zerbi nel recupero della 28.a giornata del campionato di Serie A . Prima di scoprire dove vedere Inter Sassuolo in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre in questo campionato.

I nerazzurri sono saldamente al comando con 68 punti (21 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte) e sono reduci da 9 vittorie consecutive, l’ultima in trasferta contro il Bologna (0-1). I neroverdi, invece, sono noni con 40 punti (10 vittorie, 10 pareggi e 8 sconfitte) e sono reduci dal pareggio contro la Roma (2-2).

Dove vedere Inter Sassuolo in tv e streaming

Il match Inter-Sassuolo, valevole per il recupero della 28.a giornata di Serie A, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla stick Now Tv. Il match sarà visibile anche su DAZN1 (canale 209 di Sky).

I precedenti tra Inter e Sassuolo sono 16 con 6 vittorie dei nerazzurri, 2 pareggi e 8 vittorie dei neroverdi. Nell’ultimo precedente a “San Siro” dello scorso 24 giugno, il match si concluse con un pirotecnico 3-3.