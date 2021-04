All’Allianz Stadium i bianconeri ospiteranno la formazione di D’Aversa. Juventus-Parma, gara valida per la 32esima giornata di Serie A avrà fischio d’inizio il 21 aprile 2021 alle ore 20.45. L’arbitro di gara sarà P. Giacomelli.

La Juventus è in serie difficoltà, dopo il tonfo contro l’Atalanta la qualificazione alla prossima Champions League è quasi compromessa. I bianconeri non hanno più margini d’errore, contro il Parma dovranno cercare i tre punti. Contro i Ducali non ci sarà Demiral: il difensore turco è out a seguito di un affaticamento muscolare. Ancora una chiamata per il giovane Felix Correia, che attende il suo momento per esordire in massima serie dopo la prima parte di stagione in Under 23.

Il Parma è con un piede in Serie B, fermo al 19esimo posto con 20 punti. I Ducali dovranno provare a fare quanti più punti possibili fino al termine del campionato se vorranno provare a restare nella massima serie. Le ultime 4 gare hanno visto arrivare 3 sconfitte e un pareggio. L’ultima gara, contro il Cagliari, il Parma ha perso 4-3, le speranze di salvarsi sono sempre più ridotte al minimo.

Tra le due formazioni ci sono 51 precedenti: 25 vittorie della Juventus, 10 successi del Parma e 16 pareggi.

Dove vedere Juventus-Parma, streaming e diretta Tv

Il match all’Allianz Stadium di oggi 21 aprile 2021 alle ore 20,45 verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su DAZN. Juventus-Parma sarà trasmessa sull’App Dazn, visibile anche su Dazn1 (canale 209 del bouquet Sky).

Juventus-Parma, probabili formazioni

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Arthur, Ramsey; Dybala, Ronaldo.

PARMA (4-3-3): Sepe; Busi, Bani, Osorio, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Man, Pellé, Mihaila.