Dove vedere Napoli-Inter, streaming Serie A e diretta tv Sky o DAZN?

Napoli-Inter, Conte a caccia della dodicesima vittoria di fila. Dopo i tre successi in una settimana contro Bologna, Sassuolo e Cagliari i nerazzurri vedono sempre più vicina la linea del traguardo dello scudetto. La squadra di Conte comanda la classifica con 74 punti e ben undici punti di vantaggio sui cugini rossoneri ad otto giornate dalla fine del campionato. Momento positivo anche per i padroni di casa che hanno totalizzato 19 punti negli ultimi otto turni e sono in piena lotta per un posto nella prossima Champions League. Il match Napoli-Inter, valido per la trentunesima giornata della Serie A 2020/21, si gioca domenica 18 aprile alle ore 20.45 a porte chiuse nello stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Nella partita d’andata dello scorso dicembre a Milano i nerazzurri hanno vinto di misura con un rigore di Lukaku.



Le probabili formazioni di Napoli-Inter Serie A

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lautaro Martinez, Lukaku.



Dove vedere Napoli-Inter Serie A, streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN?

Il match Napoli-Inter sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky Sport 1 HD, Sky Sport Serie A HD e Sky Sport 251 HD con ampio pre e post-partita. Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il match anche in diretta streaming gratis su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. È possibile vedere la partita in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande calcio. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere una buona connessione.