Dove vedere Napoli-Lazio, streaming Serie A e diretta tv Sky o DAZN?

Giovedì sera, alle ore 20.45, allo stadio “Diego Armando Maradona” il Napoli di Rino Gattuso ospiterà la Lazio di Simone Inzaghi, il match è valido per la 32.a giornata del campionato di Serie A. Prima di scoprire dove vedere Napoli-Lazio in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre in questo campionato.

Il Napoli è quinto con 60 punti (19 vittorie, 3 pareggi e 9 sconfitte) ed è reduce dal pareggio del “Maradona” contro l’Inter (1-1). La Lazio, invece, è sesta con 58 punti (18 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte) e viene dal rocambolesco 5-3 contro il Benevento.

Napoli-Lazio sarà diretta dal signor Paolo Di Bello della sezione di Brindisi, coaudiuvato dai signori Alassio e Tegoni, mentre il quarto uomo sarà Abisso. Var ed Avar saranno rispettivamente Irrati e Bindoni. Prima di scoprire le coordinate per la diretta tv di questa sera, ecco un focus sulle probabili formazioni del match.

Dove vedere Napoli-Lazio in tv e streaming

Il match Napoli-Lazio, valevole per la 32.a giornata di Serie A, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky. La gara sarà visibile su Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 del digitale), Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 del digitale) e su Sky Sport (251 del satellite). Chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.

I precedenti tra Napoli e Lazio al “Maradona” (ex “San Paolo”) sono 64 con 32 vittorie del Napoli, 22 pareggi e 10 vittorie della Lazio. L’ultimo precedente risale al 1° agosto 2020 con la netta vittoria per 3-1 degli azzurri sui biancocelesti.