LIVE Inter-Cagliari, diretta risultato tempo reale: calcio d’inizio alle 12:30

Alle 12:30, l’Inter ospita al ‘Meazza’ il Cagliari di Semplici per la 30^ giornata di Serie A. Quando mancano otto partite al termine del campionato, i nerazzurri sono ampiamente in testa con 71 punti (22 vittorie, 5 pareggi e due sole sconfitte). La squadra di Conte è reduce dal successo per 2-1 conquistato contro il Sassuolo nel recupero della 28.a giornata. Un risultato importante che ha permesso ai nerazzurri di volare a +11 sul Milan. Finora, il girone di ritorno dell’Inter è stato perfetto: dieci vittorie su dieci partite disputate, 23 gol fatti e solo 4 subiti. In casa, inoltre, la squadra di Conte è reduce da undici successi di fila. Solo re volte i nerazzurri sono riusciti a far registrare una striscia più lunga (1950, 1971 e 2011).

Poi c’è il Cagliari. La squadra di Semplici è in piena zona retrocessione. I rossoblù, infatti, occupano la terzultima posizione con soli 22 punti. L’avvento dell’ex tecnico della Spal sulla panchina dei sardi sembrava aver dato ai giocatori la giusta scossa. Nelle prime tre uscite, infatti, il Cagliari ha collezionato ben 7 punti, figli di 2 successi e un pareggio. La magia, però, è durata poco. Si, perché dopo il ko interno subito contro la Juventus, i rossoblù non si sono più ripresi, subendo altre due pesanti sconfitte contro Spezia e Verona. Ad oggi i problemi sembrerebbero essere soprattutto in attacco. In questo 2021, infatti, il Cagliari è la squadra che ha segnato meno reti in Serie A (10 in 15 partite).

Inter-Cagliari, le probabili formazioni

Per questa partita, Antonio Conte dovrà fare a meno dello squalificato Barella e degli infortunato Kolarov e Perisic. Il tecnico salentino salentino schiererà il solito 3-5-2 con Handanovic tra i pali. In difesa rientra Bastoni che affiancherà i soliti Skriniar e De Vrij. A centrocampo sulle fasce spazio a Young e Hakimi; centralmente, invece, Gagliardini dovrebbe prendere il posto di Barella a fianco di Brozovic ed Eriksen. In avanti, oltre a Lukaku, potrebbe esserci spazio per Sanchez.



Anche Semplici dovrà fare i conti con diverse assenze. Il tecnico toscano non potrà contare sui vari Cragno (positivo al Covid), Ceppitelli, Rog, Sottil e Tripaldelli. In porta dunque giocherà Vicari; la linea a tre di difesa dovrebbe vedere protagonisti Rugani, Godin (ex di turno) e uno tra Walukiewicz e Calabresi. A centrocampo, invece, centralmente ci saranno Nainggolan, Duncan e Marin, mentre sulle fasce Lykogiannis e uno tra Nandez e Zappa (con quest’ultimo in vantaggio, viste le condizioni non ottimali del primo).

