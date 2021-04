Il futuro di Gattuso: cruciale la sfida contro l’Inter schiacciasassi di Conte

A 24 ore dalla partita contro l’Inter (qui le probabili formazioni) i dubbi per Gattuso e su Gattuso si fanno sempre più insistenti. Le voci di un possibile ritorno di Sarri o dell’approdo di Juric, combinate all’aria tesa che si respira in quel di Castel Volturno, contribuiscono ad alimentare le tensioni presenti nell’ambiente Napoli.

Il Napoli di mister Gattuso è reduce da un ottimo periodo di forma con 22 punti conquistati nelle ultime dieci gare, dietro solo ad Inter con 30 punti e Atalanta con 25.

Ottimo score casalingo

Ciònonostante ci sono ancora dubbi legati al futuro di Gattuso, legati agli attriti con il presidente De Laurentiis. Soprattutto la sfida contro la squadra allenata da mister Conte arriva in un momento in cui la compagine nerazzurra è l’avversario da battere, con 10 successi nelle ultime 10 partite e un rullino di marcia impressionante che l’ha vista recuperare lo svantaggio dal Milan.

L’Inter si trova attualmente al comando della classifica con 74 punti a +11 dal Milan e +12 dalla Juventus. I partenopei sono al quinto posto con 59 punti e in piena lotta per il quarto posto. Il futuro dell’allenatore è a questo punto legato a doppio filo al posto Champions.

Solidità ritrovata

Nelle ultime 5 gare, il Napoli ha tenuto la porta inviolata per ben tre volte (contro Sampdoria, Milan e Roma). I partenopei vantano anche la seconda miglior difesa dopo Inter e Juve (pari merito a 27 reti subite) con 34. Un dato senz’altro incoraggiante, anche se gli errori individuali visti non troppo tempo fa contro il Crotone suggeriscono cautela.

Gara spartiacque



Incurante delle voci che vorrebbero Maurizio Sarri o l’outsider Ivan Juric come prossimo tecnico del Napoli, Gattuso scenderà in campo con la solita grinta per caricare i suoi in un match davvero fondamentale per il futuro (non solo tecnico, ma anche economico) degli azzurri.