Ilicic utile alla causa (con un ruolo diverso): la priorità attuale è l’Atalanta, poi in futuro si vedrà

Nonostante il suo ruolo non sia più quello di un anno fa, dove la titolarità appartiene attualmente al tandem colombiano, l’importanza di Josip Ilicic in questo rush finale di stagione è sicuramente alta. Ora come ora, da un punto di vista mediatico, il fantasista nerazzurro è sotto la lente d’ingrandimento per tutta una serie di motivi legati in primis a quello del mercato. Che molte squadre siano interessate al numero 72 orobico è un dato di fatto, ma prima di pensare a quello che sarà il futuro a sette giornate dalla fine (e una finale di Coppa Italia da disputare il 19 maggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia), occorre dare priorità al presente, l’unico aspetto che in questo momento conta prima di tutto e oltre ogni cosa: il bene dell’Atalanta Bergamasca Calcio.

Josip Ilicic è utile alla causa nerazzurra così come qualsiasi giocatore all’Atalanta, indipendentemente dai ruoli. Il suo, quello di entrare nella ripresa per spaccare la partita e dare un po’ di freschezza e qualità al gioco, è un compito che gli garantirebbe di dare il miglior contributo possibile in questo rush finale di stagione. Mercato o meno, il presente dice che Josip Ilicic è ancora un giocatore dell’Atalanta: fino a quando indosserà quella maglia, la priorità sarà la Dea. Sul futuro ci sarà modo di pensare, ma a giochi conclusi.