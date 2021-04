Inter, Alessandro Bastoni: “Contro il Napoli noi abbiamo ambizioni molto alte: sarà una bella partita”

Casa Inter, Alessandro Bastoni difensore ventiduenne nerazzurro e della nazionale italiana, risulta essere il miglior titolare del team a essere cresciuto sotto le ali del tecnico Antonio Conte. Napoli – Inter sarà in programma domenica 18 aprile alle ore 20:45 allo stadio Maradona. Un momento di ottima forma per la squadra dell’Inter, con i padroni di casa reduci da 4 vittorie nelle ultime 5 partite giocate. Durante l’ultima intervista al difensore Bastoni, quest’ultimo dichiara: “Vinciamo di misura perché contro di noi le avversarie ci mettono sempre qualcosa in più“.

Inter, Alessandro Bastoni: puntare alla vittoria del campionato

Il difensore dell’Inter e della nazionale italiana figlio dell’ex terzino della Cremonese, si rivela il calciatore a essere maggiormente cresciuto sotto la gestione di Antonio Conte. Durante l’intervista è pronto ad affermare la sua opinione: “Ma la parola scudetto è ancora vietata, Conte ci ripete di restare concentrati come abbiamo sempre fatto. Il nostro è un bel percorso, lo testimoniano le 11 vittorie di fila, ci stiamo avvicinando ma fino alla matematica certezza noi lotteremo in ogni partita“.

Il difensore 22enne anticipa il match contro il Napoli: “Loro sono in lotta per un posto in Champions League, noi abbiamo ambizioni molto alte: sarà una bella partita. Contro di noi le squadre mettono sempre qualcosa in più“.

Probabili formazioni Napoli-Inter: dove vederlo

Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva Sky sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport Calcio Uno. Sarà visibile anche in streaming per gli abbonati sulle piattaforme Sky Go e Now TV.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Rui; Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.All. Gattuso

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Lautaro, Lukaku. All. Conte