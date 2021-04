Anche l’Inter esce dalla Superlega: il comunicato ufficiale

L’Inter esce dalla Superlega. Dopo le 6 squadre della Premier League che ieri avevano fatto in blocco dietrofront sulla partecipazione allo “scisma”, anche i nerazzurri annunciano la ritirata attraverso un comunicato ufficiale sul sito.

“Fc Internazionale – si legge – conferma che il Club non fa più parte del progetto Super League. Siamo sempre impegnati a dare a tifosi la migliore esperienza calcistica; l’innovazione e l’inclusione sono parte del nostro DNA sin dalla nostra fondazione. Il nostro impegno con tutte le parti interessate per migliorare l’industria nel calcio non cambierà mai. L’Inter crede che il calcio, come ogni settore di attività, debba avere interesse a migliorare costantemente le sue competizioni, per continuare ad emozionare i tifosi di tutte le età in tutto il mondo, in un quadro di sostenibilità finanziaria. Con questa visione continueremo a lavorare insieme alle istituzioni e a tutte le parti interessate per il futuro dello sport che amiamo”.

Un nuovo stadio?

Le squadre fondatrici dell’ormai naufragato progetto di competizione avevano inaugurato anche un sito ufficiale. In molti hanno notato che sullo sfondo della pagina riguardante l’Inter figurava un’immagine di Popolous, riferimento al progetto di un nuovo stadio milanese. Resta da chiarire se tale progetto fosse necessariamente legato alla Superlega oppure se l’Inter voglia perseguire a tutti i costi l’idea di un nuovo stadio di proprietà.

Lettera aperta

Lunedì, un gruppo di tifosi interisti famosi – tra cui Gad Lerner,Michele Serra, Enrico Mentana e Gabriele Salvatores – aveva indirizzato una lettera aperta al vicepresidente interista Javier Zanetti. Un’accorata manifestazione di dissenso anti-Superlega e un appello per la salvaguardia dello spirito di questo sport. Lo stesso gruppo aveva anche lanciato una petizione su Change.org.



Ritorno sul campo

Con l’uscita dalla Superlega, l’Inter torna adesso a concentrarsi sulle vicende di campo. Stasera la squadra di Conte è attesa dalla trasferta in casa dello Spezia. Una vittoria avvicinerebbe ulteriormente lo scudetto nerazzurro.