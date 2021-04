Inter, scudetto per Conte al ’95percento’: per Zhang passo per un nuovo ciclo

Inter, scudetto alle porte per il team nerazzurro di Conte, con una concreta possibilità già dal prossimo weekend. Il tecnico giudica l’obiettivo al “95 percento” nelle loro mani, ma tutto dipende dal prossimo match di Pioli. Se questa sera all’Olimpico i rossoneri dovessero portare a casa i 3 punti contro la Lazio, i punti necessari per il tricolore nerazzurro diverrebbero 5. In caso di pareggio o perdita il festeggiamento si sposterebbe ai 4 punti. Siamo giunti alle ultime fasi del campionato e ancora una volta gli ultimi passaggi saranno decisivi.

Inter, scudetto: 19esimo scudetto per i nerazzurri?

Siamo giunti agli sgoccioli del campionato di SerieA e il tricolore per Conte è sempre più vicino, potrebbe giungere già nel prossimo weekend. Per celebrare tra 7 giorni lo scudetto, la capolista dovrà vincere sabato 1° maggio contro il Crotone, sperando che il Milan questa sera subisca una sconfitta, con stessa sorte per il Benevento. Opportuno anche che l’Atalanta non vada oltre il pareggio con il Sassuolo.

Lo scudetto, un passo per un nuovo ciclo

Nonostante i vari numeri che si potrebbero imporre contro la capolista, la speranza è effettivamente molto alta. La società cinese si prepara a festeggiare il prossimo tricolore: il presidente Steven Zhang è già in arrivo per il prossimo weekend, desidera festeggiare un traguardo da mesi affiancato da impegno e investimenti. Si parlerà del futuro di Conte e Marotta? Il futuro è incerto, ma nessuno di loro ha intenzione di abbandonare l’Inter.