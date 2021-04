Juventus-Napoli, nuovo positivo: ecco la situazione

Juventus-Napoli, la partita che va avanti ormai da sei mesi, continua a far parlare di se. Il match è ormai diventato un fatto politico e culturale. Infatti continuano le polemiche sulla disputa o no del match, mentre la società partenopea ha comunicato una nuova positività all’interno del club, anche se non si tratta di un componente del gruppo squadra che ieri è partito per Torino. Continuano così a salire il numero dei contagi all’interno delle due squadre e visto il caso Bernardeschi e il focolaio in Nazionale, c’era un timore per un possibile rinvio, ma al momento si gioca. Ecco di seguito i dettagli.

Juventus-Napoli: continua a salire il numero di positivi

Con un comunicato ufficiale il Napoli ha reso nota la positività di un membro dello staff sanitario azzurro. Tuttavia, non dovrebbero esserci problemi di nessun tipo sulla disputa della partita, dal momento che il soggetto positivo non è neanche partito per la trasferta a Torino. In seguito a questa notizia, tutto il gruppo squadra ha effettuato il tampone e il risultato è negativo per tutti. Ecco di seguito il comunicato del Napoli: “In seguito alla positività al Covid-19 di un componente dello staff sanitario rilevata ieri mattina e non presente a Torino, in accordo con le autorità sanitarie e secondo i protocolli FIGC, il gruppo squadra ha effettuato, dopo le 24:00, un nuovo ciclo di tamponi molecolari risultati negativi”.