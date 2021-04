Juventus, Ronaldo carica l’ambiente bianconero: il messaggio del portoghese

Cristiano Ronaldo non molla. L’attaccante portoghese continua a dare il meglio in questa stagione e ieri, contro il Napoli, ha messo a segno un altro gol. Il portoghese continua ad essere il miglior marcatore della Serie A con 25 gol segnati. La sua Juve, dopo settimane difficili, ha messo a segno una bella vittoria, 2-1 contro il Napoli e terza posizione in classifica. Ronaldo ha pensato di caricare tutto l’ambiente con un messaggio sui social.

Juventus, il messaggio di Ronaldo

Con un post su Instagram, con foto che ritraggono Cristiano Ronaldo e la squadra, il giocatore aggiunge la seguente didascalia: “Grandi ragazzi, tre punti importantissimi: abbiamo bisogno di questo spirito fino alla fine”. Un messaggio che spinge a non mollare, di continuare con la stessa grinta impiegata contro i partenopei, non dimenticando di aggiungere anche il motto dei bianconeri: “Fino alla fine”. La Juventus prende un po’ di fiato dopo le ultime uscite disastrose e ottiene una vittoria importante per il futuro della squadra e della società. Mancano poche gare e i bianconeri non possono permettersi di perdere ancora punti, ma soprattutto di non perdere la qualificazione alla prossima Champions League. La formazione di Andrea Pirlo, dopo la gara di ieri, ha già la testa alla prossima partita, domenica pomeriggio arriva il Grifone all’Allianz Stadium.