Dove vedere Lazio-Genoa: diretta tv Sky o streaming Dazn. La 34esima giornata vede la Lazio, fresca della vittoria per 3-0 sul Milan, ricevere in casa il Genoa. I biancocelesti, con una partita in meno da recuperare con il Torino, vedono la zona Champions, distante solo 5 punti. Per i liguri invece, dopo l’arrivo di Ballardini la salvezza sembra essere alla portata senza troppe difficoltà, anche se sono solo 5 i punti di vantaggio che li separano dalla zona retrocessione. La Lazio ha bisogno d vincere, il Genoa cercherà di non tornare a casa a mani vuote.

Solo su DAZN puo’ seguire la Lazio contro Genoa (2 maggio), Fiorentina (8 maggio) e Roma (15 maggio). Attiva Ora

Quando si gioca Lazio-Genoa, 34esimo turno di Serie A

La partita tra Lazio-Genoa si disputerà domenica 2 maggio 2021 alle ore 12:30, allo stadio Olimpico di Roma. Negli ultimi nove anni le due squadre hanno dato vita a sfide ricche di goal. Sono ben 35 le reti realizzate, con una media di 3.9 a incontro. La gara d’andata finì 1-1.

Probabili formazioni di Lazio-Genoa: le scelte di Inzaghi e Ballardini

Lazio (3-5-2): Reina; Marusic, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All. Inzaghi

Genoa (4-4-2): Perin; Biraschi, Goldaniga, Masiello, Criscito; Zappacosta, Strootman, Badelj, Pjaca; Destro, Scamacca. All. Ballardini

Sky o DAZN? Ecco dove vedere Lazio-Genoa in tv e in streaming

Il match tra Lazio-Genoa, valido per la 34esima giornata, non sarà trasmesso in chiaro o su pay tv come Sky. Sarà visibile in streaming su DAZN. Sarà possibile seguire questa partita scaricando l’applicazione Dazn sui vari dispositivi mobili, come Smart tv, smartphone, Pc, Tablet, Ps4 e sulla stick di Now tv. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese.