Milan-Sassuolo, dove vederla in streaming e diretta tv

Milan-Sassuolo, dove vedere in diretta tv e streaming il match valevole per la 32.a giornata di Serie A. Di seguito tutte le informazioni

A San Siro il Milan ospita il Sassuolo per il secondo anticipo della 32^ giornata di Serie A. Vincere per mettere pressione all’Inter. Questo sarà l’obiettivo dei rossoneri questa sera. Quando mancano sette partite al termine del campionato, sono nove i punti che separano le due compagini milanesi. Tanti, forse troppi, viste le poche giornate a disposizione. Tuttavia, fin quando l’aritmetica lo consentirà, la squadra di Pioli avrà il dovere di provarci. Nell’ultimo turno di campionato il Milan ha superato il Genoa 2-1. Un risultato importante per i rossoneri che hanno così spezzato un digiuno di vittorie che in casa durava ormai da sei partite (3N,3p).

Sono 15 i precedenti in Serie A tra Milan e Sassuolo. Il bilancio vede i rossoneri avanti con 9 successi, contro i 4 dei neroverdi (2 le partite senza vincitori né vinti). A ‘San Siro’, invece, le due compagini si sono affrontate in 7 occasioni. Anche in questo caso a comandare è la squadra di Pioli con 4 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. Nelle ultime nove sfide, inoltre, i rossoneri non hanno mai perso, conquistando 7 successi e due pari. Finora, la prima e unica vittoria del Sassuolo in terra lombarda risale al gennaio del 2015, quando i gol di Sansone e Zaza piegarono il Milan di Inzaghi 2-1.

Milan-Sassuolo, dove vedere in diretta tv

Milan-Sassuolo, match valevole per la 32.a giornata di Serie A, sarà visibile in diretta esclusiva su Sky. La sfida in programma questa sera alle ore 18:30 verrà trasmessa su Sky Sport Serie A (canale 202 e 249 del satellite, e 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251 del satellite).

Milan-Sassuolo, dove vederla in streaming

Chi è in possesso di un abbonamento Sky, inoltre, potrà seguire la sfida anche in diretta streaming su Sky Go. Per farlo basterà scaricare l’app dallo store digitale del proprio dispositivo (smart tv, pc, tablet e smartphone) e accedere con le proprie credenziali. In alternativa, poi, c’è Now tv. Grazie a questa piattaforma si ha la possibilità di seguire in streaming tutto lo sport di Sky senza vincoli.