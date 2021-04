Probabili formazioni Inter Cagliari: Sanchez supera Lautaro?

Probabili formazioni Inter Cagliari: verso il match

Dopo il recupero della sfida contro il Sassuolo (vinto per 2 a 1), l’Inter di Conte si appresta ad affrontare il Cagliari di Semplici, per una sfida valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A. Sarà la sfida tra la prima in classifica e la terz’ultima: il Cagliari di Semplici sta vivendo una stagione molto negativa ed è costretta a lottare fino al termine della stagione per cercare la salvezza. Molti gli ex della partita, tra le file dei sardi ci sono i vari Nainggolan, Godin, Asamoah, Duncan e Zappa. Assente, invece, l’ex cagliaritano Barella per squalifica: era stato proprio il centrocampista azzurro a decidere il match d’andata con un gol importante realizzato contro la sua ex squadra (gara d’andata che terminò col risultato di 1 a 3 in favore dei nerazzurri).

Probabili formazioni Inter Cagliari: le scelte di Conte e Semplici



QUI INTER – Antonio Conte perde una pedina imprescindibile per lo scacchiere nerazzurro come Nicolò Barella, causa squalifica. Oltre a lui, assenti gli acciaccati Kolarov e Perisic. Il tecnico salentino si affiderà al suo solito modulo, il 3-5-2, con Handanovic tra i pali. Torna la difesa titolare, composta da Skriniar, de Vrij e Bastoni. Sugli esterni Hakimi agirà sulla destra, mentre Darmian potrebbe avere la meglio su Young (titolare per due partite consecutive). Torna Brozovic in cabina di regia a centrocampo, al suo fianco Eriksen. Il posto di Barella sarà invece occupato con ogni probabilità da Gagliardini (in netto vantaggio su Vecino e Vidal). In attacco potrebbe essere arrivata l’ora di Sanchez da titolare, a supportare Lukaku.



QUI CAGLIARI – Tra infortunati e giocatori positivi al Covid, gli indisponibili nel Cagliari sono Sottil, Ceppitelli, Tramoni, Rog e Cragno. Con ogni probabilità Semplici adotterà anch’esso il 3-5-2. Vicario sostituirà Cragno tra i pali. In difesa ballottaggio aperto tra Walukiewicz e Klavan, sicuri del posto da titolare Godin e Rugani. Sugli esterni Nandez è favorito su Zappa, mentre a sinistra ci sarà Lykogiannis. Sulla linea di centrocampo agiranno Marin, Nainggolan e Duncan. In attacco, al fianco di Joao Pedro c’è Pavoletti (in leggero vantaggio su Simeone).

Probabili formazioni Inter Cagliari: lo schieramento in campo

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini/Vecino, Brozovic, Eriksen, Darmian/Young; Sanchez/Lautaro, Lukaku. All.: Conte.

CAGLIARI (3-5-2): Vicario; Walukiewicz/Klavan, Godin, Rugani; Nandez/Zappa, Marin, Nainggolan, Duncan, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti/Simeone. All.: Semplici.